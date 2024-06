Após protestos, Águia encara Tocantinópolis-TO, em casa, em busca da primeira vitória na Série D

Em crise na temporada, o Águia de Marabá enfrenta o Tocantinópolis-TO nesta quarta-feira (12), no estádio Zinho Oliveira, em Marabá, pela oitava rodada da Série D do Brasileirão. A partida, que começa às 20h, além de trazer alívio no ponto de vista esportivo, em caso de vitória, pode acalmar politicamente o clube, que vem sendo alvo de protestos.

Na terça-feira (11), véspera do jogo, torcedores do Azulão invadiram o treino da equipe no estádio Zinho Oliveira para protestar. A manifestação cobrou presidência e jogadores pela má campanha da equipe na Série D.

Com sete rodadas disputadas, o Águia ainda não venceu e é o lanterna do Grupo A2, com apenas quatro pontos conquistados. Na rodada passada, diante do mesmo Tocantinópolis-TO, adversário desta quarta, o Azulão foi goleado por 3 a 0.

Por outro lado, o time do Tocantins é o vice-líder da chave, com 13 pontos ganhos. A equipe está empatada com o Maranhão, mas perde para o rival nos critérios de desempate.

As equipes

O Águia pode ter um retorno na partida contra o Tocantinópolis-TO. Machucado, o zagueiro Betão tem chances de estar entre os relacionados. Na rodada passada ele estava em fase de transição física e já deve estar apto para o jogo. Além disso, o Azulão não deve ter desfalques.

Já o Tocantinópolis terá três desfalques certos. Estão fora o goleiro Johnathan, o lateral-direito Da Silva e o meia Bruno Morais, que seguem no departamento médico. Por outro lado, o clube terá o retorno do zagueiro Thiaguinho, que cumpriu suspensão na rodada passada e está à disposição.