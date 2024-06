Novidade no Remo, Diogo Batista tem bom desempenho traduzido em estatísticas; confira

Pegando o ritmo. Este é o estágio de preparação de Diogo Batista, lateral-direito do Remo. Recém-contratado do Coritiba-PR para defender o Leão Azul na sequência da Série C, o jogador disse que tem se sentido, com o passar do tempo, cada vez mais confiante dentro de campo. Um exemplo foi o bom desempenho do atleta na última partida azulina na Terceirona, diante do São Bernardo-SP.

O resultado não foi o melhor para o Leão - derrota de 1 a 0 para o time paulista - mas evidenciou o talento de Diogo Batista, sobretudo no setor ofensivo. Segundo a plataforma Sofascore, a nota do lateral na rodada passada por 6,8. Já na partida de estreia do jogador pelo Leão, diante do Sampaio Corrêa, há duas semanas, a avaliação do site foi de 6,3.

Não foi só a nota do lateral que melhorou. As estatísticas do jogador em campo mostram uma maior participação na equipe. Diante do Sampaio, o Diogo teve 23 ações com bola, acertou 12 passes e não cruzou nenhuma bola na área. Já contra o São Bernardo, as ações com bola foram 53, além de 19 passes certos e quatro cruzamentos corretos.

Em entrevista coletiva concedida nesta quinta-feira (13), o jovem atleta diz que a melhoria ocorreu pelo maior entrosamento com os demais companheiros de equipe.

"No primeiro jogo eu tinha poucos treinos com o time e não estava entrosado. Uma semana depois eu consegui ajudar mais a equipe porque treinei mais com eles. Fiz um jogo melhor e pude aparecer mais em campo. Infelizmente o resultado não veio, mas estamos trabalhando para conseguir a vitória no domingo", disse Diogo Batista.

Próximo compromisso do Leão

Um bom resultado diante do Ypiranga-RS, no próximo domingo (16), é fundamental para as pretensões do Leão Azul na tabela. Em 13ª lugar na classificação, com 7 pontos, o Time de Periçá precisa vencer para continuar sonhando com a classificação. Segundo Diogo Batista, a reação deve começar o mais rápido possível.

"Todos aqui sabemos os objetivos do time e nos cobramos muito para isso. Temos que tá lá em cima porque somos grandes. A gente tá fazendo de tudo para se classificar e precisamos começar vencendo em casa. Temos que garantir os pontos aqui para depois buscar mais coisas fora. O nosso ânimo não vai baixar nas próximas partidas, porque sentimos que estamos jogando melhor", finalizou.

A partida entre Remo e Ypiranga-RS terá transmissão Lance a Lance pelo OLiberal.com.