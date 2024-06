Rafael Castro é apresentado no Remo e quer estrear diante do Ypiranga-RS: ‘Estou pronto’

Zagueiro técnico, mas que sabe "jogar feio" quando necessário. Foi assim que Rafael Castro se apresentou à torcida do Remo nesta quarta-feira (12), em entrevista coletiva no estádio Baenão, em Belém. Recém-contratado pelo Leão, o defensor, que estava no Treze-PB, disputando a Série D, diz que chega para brigar por vaga entre os titulares na equipe de Rodrigo Santana.

"Tô pronto para estrear no domingo, já que estou com ritmo de jogo porque vinha atuando como titular no meu último clube. Acompanhei a partida contra o São Bernardo na rodada passada e vi a atmosfera da torcida. Jogo onde o professor Rodrigo achar melhor, seja numa linha de três ou de quatro defensores. Sei jogar do lado direito e esquerdo, além de fazer a função de primeiro volante quando necessário", disse Rafael.

A apresentação do zagueiro ocorreu na sala de imprensa do Baenão, mas o time profissional treinou no CT do clube, que fica no distrito de Outeiro. Devido ao desgaste do gramado, ocasionado na rodada passada, diante do São Bernardo, o campo de jogo do estádio do Time de Periçá está passando por reformas.

Mudança de ares

Segundo Rafael, a vinda para o Remo ocorreu como parte de um plano de carreira. Ele conta que vivia bom momento no Treze-PB, brigando por classificação à segunda fase da Série D, mas preferiu vir ao Leão, que luta para não cair na Série C, almejando uma maior visibilidade.

"Sou um jogador movido a desafios. Minha última participação na Série C foi em 2022 e tinha como objetivo voltar para uma divisão de maior projeção nacional. Tenho objetivo de carreira, como voltar a jogar uma Série B e chegar a um time de Série A e o Remo traz uma boa oportuniade para isso. O Remo é um time gigante, bastante reconhecido. Sei da situação da tabela, mas quando me procuraram tive que vir", disse.

Série C

Com Rafael entre os relacionados, o Remo volta a disputar a Série C neste domingo (16), às 16h30, diante do Ypiranga-RS, no estádio Baenão, em Belém, pela 9ª rodada do torneio. A partida terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com.