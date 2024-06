Remo anuncia contratação do zagueiro Rafael Castro, que estava no Treze-PB

Às vésperas de um jogo decisivo pela Série C do Brasileirão, o Remo anunciou mais uma contratação para a sequência da temporada. A novidade é o zagueiro Rafael Castro, de 28 anos, que estava no Treze-PB, disputando a Série D do Brasileirão. A informação foi divulgada na tarde desta sexta-feira (7), pelas redes sociais do clube, mas já havia sido antecipada pelo Núcleo de Esportes de O Liberal.

Segundo apuração da reportagem, o Remo se fez valer de uma cláusula no contrato do atleta com o Treze-PB para efetuar a contração. O acordo previa a liberação do jogador em caso de propostas de clubes de divisão superior. Como o Leão está na Série C, levou vantagem sobre o time paraibano, que está na Quarta Divisão.

Castro deve chegar para compor o elenco, principalmente após a dispensa do zagueiro Ícaro, no início de maio. Além dele, o Remo conta com Bruno Bispo, Jonilson, Ligger e Sheldon para a posição.

Rafael Castro iniciou sua trajetória no futebol nas categorias de base do Corinthians-SP, passou polo Flamengo-SP e Chapecoense-SC. Atuou também pelo Oeste-SP, Ferroviária-SP, Taubaté-SP, Maringá-PR, Santa Cruz-PE e Brasil de Pelotas-RS. No ano passado defendeu o Audax-RJ, Uberlândia-MG e Mixto-MT e fez 25 partidas nesta temporada pelo Treze-PB.

O Remo na Série C ocupa a 13ª colocação com 7 pontos conquistados. O próximo compromisso do Leão na competição será no domingo (9), às 19h, no Baenão, em Belém, diante do São Bernardo-SP. A partida terá transmissão Lance a Lance em OLiberal.com.