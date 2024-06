Técnico do Remo diz que time está retomando a autoestima e convoca torcida para jogo da Série C

O pessimismo é um sentimento proibido no vestiário do Remo. Segundo o técnico Rodrigo Santana, a comissão técnica tem feito um trabalho intensivo para a retomada da confiança da equipe, que iniciou mal a Série C, mas deu sinais de reabilitação na rodada passada, com uma vitória sobre o Sampaio Corrêa-MA, fora de casa. Para seguir olhando para cima na tabela, o Leão terá um novo desafio, desta vez mais difícil, diante do São Bernardo-SP, em casa, no domingo (9).

O duelo marcará o primeiro encontro de Rodrigo Santana com a torcida azulina. Recém-contratado, o treinador só comandou a equipe em uma partida, fora de Belém, mas não vê a hora de conhecer de perto o Fenômeno Azul. Em entrevista coletiva, concedida nesta sexta-feira (7), o técnico disse que conta com o apoio da torcida para essa recuperação de autoestima do elenco remista.

"Há uma ansiedade grande [para o primeiro jogo em casa]. A fama do Fenômeno Azul é grande no Brasil todo e quero muito que chegue esse domingo. Nosso comportamento em casa tem que embalar a torcida, para que eles nos apoiem. Vamos precisar de paciência e uma motivação extra do torcedor, porque eles têm que ser nosso principal jogador", disse.

Após a vitória sobre o Sampaio, no domingo passado, a comissão técnica deu dois dias de folga aos atletas. O motivo: recuperação física de jogadores desgastados. Segundo Santana, com o elenco bem fisicamente, o principal desafio é não fazer "a peteca cair" durante a partida e que o Remo tenha uma atuação regular durante todos os 90 minutos de jogo. Ele afirma que oscilações de desempenho, percebidas durante o duelo com a Bolívia Querida, foram notificadas e corrigidas.

"O jogo no Maranhão foi muito duro, com campo muito pesado. Nós iniciamos bem, fazendo tudo aquilo que pedimos com a bola no pé, com marcação alta. Depois do gol, nós entregamos tudo para defender e deixamos a bola um pouco de lado, pela necessidade de garantir o resultado. Já mostramos por jogadores no vídeo pós-jogo o que aconteceu e batemos nessa tecla. Aqui em casa precisamos nos impor e não podemos jogar tão defensivamente, mas sim com equilíbrio e inteligência", explicou.

Sobre o São Bernardo-SP, adversário da partida que ocorre às 19h do domingo (9), no Baenão, pela oitava rodada da Série C, Rodrigo Santana disse que o Remo precisará "correr bastante" para garantir os três pontos. Apesar disso, ele afirma que a parte mental da equipe, que está em recuperação, vai ajudar na busca por mais um resultado positivo.

"No ano passado, o São Bernardo não subiu por pouco, mas liderou a Série C toda. Para esse ano, eles mantiveram a base do elenco e fizeram um bom Campeonato Paulista, que é o mais competitivo do Brasil. No jogo passado, nós começamos bem, mas perdemos rendimento quando levamos um gols, isso representa o mental da equipe abalado. Agora, como vencemos a primeira, precisamos de mais um grande jogo diante do São Bernardo para mostrar pro torcedor onde queremos chegar na tabela", finalizou.