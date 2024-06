Com obsevadores do Flamengo, Vasco e Grêmio, Amazon Cup de futebol será disputada em Castanhal

A cidade de Castanhal (PA) receberá nos dias 4, 5, 6 e 7 de julho mais uma edição da Amazon Cup. Mais de 2 mil crianças e jovens estarão na disputa, divididos em 76 times, nas modalidades Sub-10, Sub-13, Sub-14 e Sub-16, além de contar com a participações dos eternos rivais Remo e do Paysandu. As disputas ocorrerão no CT do Japiim.

Várias equipes do Estado também já confirmaram presença como a Tuna Luso Brasileira, equipe que revela há anos jogadores para o futebol paraense, além do Castanhal, clube anfitrião. Além de das equipes do Pará, a Amazon Cup contará com observadores de vários clubes tradicionais do país, como Flamengo, Vasco da Gama e Grêmio.

O evento é organizado por Alex Góes, que enfatizou a importância da Amazon Cup em Castanhal, além da função social desempenhada pela competição, além de proporcionar aos jovens uma possibilidade de defender grandes clubes do futebol nacional.

“Nós queremos trabalhar três pilares com a garotada: lado da preservação, e fazer com que eles entendam a preservação ambiental, que é interessante para eles; o lado social, que o futebol envolve isso, com relação as crianças carentes de algumas escolas, que possam estar sendo assistidas socialmente. Mas o principal de tudo isso, claro, o futebolístico”, disse Alex Góes, organizador do evento. Estamos conectando com alguns observadores dos principais clubes do Brasil. Isso é uma grande oportunidade para os garotos, pois todos esses observadores estarão no complexo do Castanhal durante o torneio, e quem sabe, eles brilhando, poderão ganhar chance nesses times”, disse.