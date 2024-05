Nos pênaltis, Vasco vence o Fortaleza e avança para as oitavas da Copa do Brasil

Com um jogo emocionante, o Vasco bateu o Fortaleza nos pênaltis e avançou para as oitavas de final da Copa do Brasil. A partida ocorreu na noite da última terça-feira (21), em São Januário, no Rio de Janeiro.

Ao todo, a partida teve seis gols. No tempo normal, o duelo terminou empatado em 3 a 3, o que forçou a decisão nos pênaltis. Nas cobranças, equipe carioca levou a melhor e fez 5 a 4, se garantindo nas oitavas.

O primeiro gol do jogo foi marcado por Marinho, do Fortaleza, aos oito minutos. Em casa, o Vasco empatou logo depois, com Vegetti, de pênalti. Assim, a partida foi para o intervalo empatada em 1 a 1.

Na segunda etapa, o Fortaleza voltou a ficar na frente, com gol de Lucero, aos nove minutos. No entanto, o Vasco reagiu e não só empatou como virou o duelo, com Vegetti e Lucas Píton. Apesar disso, o Tricolor não desanimou, Hercules, na reta final, deixou tudo igual e a disputa foi para os pênaltis.

Nas cobranças, Payet, Sforza, Lucas Píton, Puma Rodríguez e Vegetti converteram para o Vasco. Do lado do Fortaleza, Lucero, Pikachu, Hercules e Zé Welisson fizeram. Já na última bola, a estrela de Leo Jardim brilhou e o goleiro pegou o pênalti batido por Kervin.