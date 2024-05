Quem é Álvaro Pacheco? Conheça o novo treinador do Vasco da Gama

O técnico português e ex-jogador de futebol, Álvaro Pacheco, de 52 anos, chega ao Vasco da Gama com a difícil missão de assumir o time em meio a uma crise que vai além das quatro linhas. Passando a sua carreira toda em Portugal, Álvaro pendurou as chuteiras em 2008 e, desde então, começou a dar os primeiros passos como treinador de futebol.

O português começou sua carreira como auxiliar técnico e teve passagem por 5 equipes (Penafiel, Lixa, Moreirense, Boavista, Jonava) do futebol de Portugal, onde passou de 2009 a 2018, adquirindo conhecimento e se profissionalizando até assumir o comando do Fefe, em 2018.

Em 2019, o nome de Álvaro ganhou força e a carreira do treinador finalmente deslanchou, após o técnico assumir a equipe do Vileza, onde sob seu comando, o time saiu das divisões mais baixas até conseguir uma vaga na elite do Campeonato Português.



Após deixar o comando do Vizela em 2022, o treinador também teve uma rápida passagem pelo Estoril. Até que em outubro de 2023 assumiu o comando do Vitória de Guimarães, clube que tinha contrato até junho de 2025, mas foi quebrado pelo português para poder assumir o Vasco.

O que esperar do Vasco com Álvaro Pacheco ?

No Vitória de Guimarães, Álvaro utilizou bastante um sistema com três zagueiros e meio-campo bastante pavimentado. O treinador português é bastante organizado no seu estilo de jogo, que costuma ser bastante ofensivo, com a equipe apostando muito na pressão pós-perda de bola.

