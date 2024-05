Contra o Amazonas, Flamengo deve começar jogo da Copa do Brasil com Gabigol no banco

O Flamengo tem uma partida decisiva nesta quarta-feira, às 21h30, contra o Amazonas, pela terceira fase da Copa do Brasil. Os holofotes, porém, estarão mais focados em um jogador que provavelmente começará sentado no banco de reservas: Gabigol. O ídolo rubro-negro tenta deixar para trás mais uma polêmica no ano - agora, o fato de ter sido flagrado em uma foto vestindo uma camisa do Corinthians, o que valeu multa, a perda da camisa 10 e muitas críticas da torcida.

Após ter vencido a primeira partida por 1 a 0, no Maracanã, o Flamengo joga por um empate nesta quarta-feira. O Amazonas precisa vencer por dois gols ou mais. Triunfo dos donos da casa por um gol leva a disputa da vaga nas oitavas para os pênaltis.

A presença de Gabigol no banco de reservas tem sido corriqueira na temporada. Dos 14 jogos em que o agora camisa 99 foi relacionado, em apenas dois ele foi titular. Gabigol entrou no decorrer do jogo em dez, e em outros dois nem saiu do banco. Foram dois gols marcados.

O atacante não disputa os 90 minutos de uma partida desde janeiro. Nos últimos 365 dias, são apenas oito gols, com seis deles marcados há mais de nove meses.

Situação

O 2024 de Gabigol tem números tão ruins que se aproximam de sua apagada passagem pelo futebol europeu. A média de 0,16 gol por jogo nesse primeiro semestre é menor que a de 0,2 nos quatro meses em que esteve no Benfica, de setembro a dezembro de 2017, e próxima da de 0,1 na temporada inteira em que atuou pela Internazionale de Milão, em 2016/2017.

A partida contra o Amazonas será um bom termômetro para analisar o status do ídolo com os rubro-negros, que não perdoaram Gabigol nas redes sociais, assim como com o técnico Tite, que relacionou o atacante após punição da diretoria, mas não indicou se irá utilizá-lo ou não no decorrer do jogo.

A equipe deve manter o padrão que vem tendo na escalação nos últimos jogos, que acompanham uma subida de produção.

As alterações devem ficar por conta do sistema defensivo. No gol, o jovem Matheus Cunha, constantemente valorizado pelo treinador em entrevistas, deve ganhar a vaga nos jogos da Copa do Brasil, algo que é comum no futebol europeu. Dono natural da posição, Rossi seguirá como titular no Campeonato Brasileiro e na Libertadores. Além disso, na zaga, Léo Pereira, que foi substituído na partida da última semana, contra o Bolívar, com lesão no músculo posterior da coxa esquerda, dará vaga a Léo Ortiz. A escolha pelo jogador ex-Bragantino faz parte de um rodízio praticado por Tite, que alterna as oportunidades para o camisa 3 e David Luiz, outra opção para o setor.

No meio, o volante chileno Pulgar tinha o retorno praticamente garantido mas voltou a reclamar de desconforto físico e seguirá fora - Allan deve ser o titular. Pedro, confirmado entre os titulares, talvez não jogue os 90 minutos por conta de fadiga muscular.

Amazonas x Flamengo

Amazonas: Marcão; Patric, Miranda, Diogo Silva e Fabiano; Xavier, Wendell e Rafael Tavares; Ênio (Diego Torres), Jô e Matheus Serafim. Técnico: Adílson Batista.

Flamengo: Matheus Cunha, Varela, Fabrício Bruno, Léo Ortiz e Ayrton Lucas; Allan, De La Cruz, Gerson e Arrascaeta; Pedro e Everton Cebolinha. Técnico: Tite.

Local: Arena da Amazônia (Manaus).

Horário: 21h30.

Árbitro: Ramon Abatti Abel (Fifa-SC).