VÍDEO: Torcedores do Flamengo protestam contra Gabigol após jogador usar camisa do Corinthians

Torcedores do Flamengo presentes no estádio do Tijuca Tênis Clube protestaram contra o atacante Gabigol durante jogo de basquete da equipe rubro-negra contra o Bauru, nesta sábado.

Sem jogos do Brasileirão, que teve rodada adiada neste fim de semana, o atacante foi alvo mesmo assim, após ter foto vazada com a camisa do Corinthians e acabar punido pelo Flamengo.

"Ô Gabigol, vai se f... o meu Flamengo não precisa de você", foi um dos gritos entoados. "Você pagou com traição, a quem sempre lhe deu a mão" foi outro.

Gabigol usará o número 99 depois de ser comunicado pela diretoria que não vestirá mais a camisa 10 rubro-negra nas competições com possibilidade de mudança na numeração. Depois de ficar ciente das punições, ele voltou a treinar normalmente neste sábado com o elenco no Ninho do Urubu.

Após ser comunicado que não vestiria mais a 10 do Flamengo, nesta sexta-feira, Gabigol publicou uma nota na sua conta do X, antigo Twitter, onde afirma respeitar a decisão da diretoria e reforça o seu amor pelo clube.

"Hoje fui comunicado pelos diretores do Flamengo que não vestirei mais a 10. Cabe a mim aceitar e respeitar o comando do clube. Mas isso jamais vai apagar a história que construí com meus companheiros de equipe. Aceito a próxima camisa e vou dar a vida em campo pelo Mengão até o fim da nossa história. Te ano, Flamengo!", postou o jogador no X.