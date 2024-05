Além de Gabigol, veja outros jogadores que foram 'forçados' a trocar de número nos clubes

A grande polêmica recente do futebol brasileiro atende por nome e sobrenome: Gabriel Barbosa, o Gabigol. O atacante do Flamengo, na última semana, teve uma foto vazada onde vestia a camisa do Corinthians, o que causou uma grande confusão com a torcida e com a diretoria do clube, que decidiu punir o jogador com uma multa no salário e retirou a camisa 10 da posse do atacante.

Com isso, Gabigol deixará de usar o número sagrado da camisa rubro-negra e passará a utilizar a camisa 99 em competições da CBF (Brasileirão e Copa do Brasil). Por regulamento, o atacante continuará utilizando a camisa 10 na Libertadores.

Gabigol não é o único jogador que já teve que trocar seu número de camisa, no futebol europeu, a prática é até que comum. Veja uma pequena lista de atletas que já mudaram de número, mas não por motivos de indisciplina.

Juan Cuadrado

O jogador colombiano, enquanto estava na Juventus, teve que trocar de número por um motivo de força maior: Cristiano Ronaldo. O atleta era o camisa 7 da Velha Senhora antes da chegada de CR7, em 2018, e cedeu seu número para o craque português. Cuadrado passou a usar o número 16 após deixar a camisa 7 para Cristiano Ronaldo.

Anthony Martial e Zlatan Ibrahimovic

No Manchester United, Anthony Martial foi uma das contratações mais caras e mais cercadas de expectativa na última década. Apesar de não ter rendido dentro de campo, Martial rendeu uma troca de número com a chegada de Zlatan Ibrahimovic. O atacante francês vestia a camisa 9 desde a sua chegada ao clube, mas quando o United contratou o veterano sueco em 2016, Martial resistiu, mas cedeu seu número ao atacante.

Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Com este ditado popular, Zlatan Ibrahimovic sofreu com a mesma questão quando o Manchester United contratou o atacante Romelu Lukaku. Zlatan, no entanto, não resistiu ao troca-troca de números e cedeu a camisa 9 para o belga, enquanto assumiu a camisa 10 do Manchester United, vaga desde a saída de Wayne Rooney.

Edinson Cavani

Novamente no Manchester United, mais uma troca de números. O atacante uruguaio Edinson Cavani chegou ao clube inglês em outubro de 2020 e assumiu a camisa 7, considerada histórica no clube. No entanto, em 2021, Cristiano Ronaldo retornou ao clube ao inglês e pediu para que o uruguaio cedesse o número. Cavani prontamente aceitou e Cristiano Ronaldo assumiu a camisa 7 do Manchester United, enquanto o uruguaio vestiu a camisa 21.

Javier Pastore

Em 2017, o argentino Javier Pastore era o camisa 10 do Paris Saint-Germain. No entanto, o clube francês acertou a contratação de Neymar junto ao Barcelona e lhe deu a camisa 10 da equipe assim que anunciou a sua chegada. Com isso, Pastore foi 'obrigado' a ceder o número ao brasileiro, e retornou a utilizar a camisa 27, seu antigo número.

Roberto Firmino

Depois de uma passagem marcante no futebol alemão, Roberto Firmino chegou ao clube inglês em agosto de 2015 e assumiu a camisa 11. Foram dois anos utilizando o número, até que o Liverpool contratou Mohamed Salah junto a Roma. O egípcio chegou ao clube e Firmino cedeu a camisa 11 ao atacante, assumindo a camisa 9. Salah e Firmino, ao lado de Sadio Mané, formaram um dos grandes trios de ataque da história recente do futebol.