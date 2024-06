Flamengo aplica goleada histórica sobre o Vasco e engata segunda vitória seguida no Brasileirão

O Flamengo conquistou uma vitória histórica sobre o Vasco, vencendo por 6 a 1 na sétima rodada do Brasileirão. A partida, realizada na tarde deste domingo (2) no Estádio do Maracanã, marcou a maior goleada já registrada no clássico.

O Vasco saiu na frente com um gol de Vegetti, mas o Flamengo reagiu rapidamente e virou o jogo ainda no primeiro tempo. Os gols do Rubro-Negro foram marcados por Everton, Pedro, David Luiz, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol.

Com este resultado, o Flamengo alcança 14 pontos na tabela de classificação, enquanto o Vasco, com apenas seis pontos, se aproxima perigosamente da zona de rebaixamento.

O placar de 6 a 1 é a maior goleada do Flamengo na história do clássico. No entanto, o recorde geral ainda pertence ao Vasco, que venceu o Flamengo por 7 a 0 em 1931. Anteriormente, a maior vitória do Flamengo havia sido um 6 a 2, também em 1931; no contexto dos Campeonatos Brasileiros, o recorde era um 4 a 0 em 2000.

Gabigol entre vaias e aplausos

Gabigol teve um domingo movimentado. De volta aos gramados pelo Flamengo após uma polêmica envolvendo uma camisa do Corinthians, o jogador foi hostilizado pela torcida nas arquibancadas. Pouco depois, marcou o sexto gol na goleada histórica sobre o Vasco. Em seguida, Gabigol declarou seu amor pelo Rubro-Negro e reafirmou seu desejo de continuar defendendo o clube.

"Todo mundo sabe do meu amor pelo Flamengo, todo mundo sabe o quanto eu amo jogar aqui, o quanto eu amo jogar para essa torcida. Eu jogo no Flamengo, eu me identifico com o Flamengo. A questão para mim é essa. Eu amo jogar no Flamengo, eu amo morar no Rio de Janeiro, e eu espero ficar aqui por muito tempo," disse Gabigol.