Flamengo negocia retorno do atacante Michael ao time, diz site

O Flamengo está em negociações para trazer de volta o atacante Michael, atualmente no Al-Hilal, da Arábia Saudita. Rodolfo Landim e Marcos Braz, dirigentes do clube carioca, agendaram uma reunião para discutir a possível contratação do jogador, que é considerado negociável pelo time saudita, segundo informações do site Paparazzo Rubro-Negro, divulgada na última sexta-feira (24/5).

Michael, que jogou pelo Flamengo antes de se transferir para o Al-Hilal em 2021, está sendo procurado por vários clubes brasileiros. No entanto, ele teria expressado preferência por retornar ao clube rubro-negro, conforme revelou por um corretor de imóveis e amigo do jogador.

“A fonte alegou que, no atual momento, são poucos clubes que possuem condições de arcar os custos da contratação de Michael”, informou o site Paparazzo Rubro-Negro.

O Al-Hilal, treinado por Jorge Jesus e contando com estrelas como Neymar, deseja liberar vagas para jogadores estrangeiros no elenco para a próxima temporada. A equipe saudita está planejando investir pesado e busca contratar Rafael Leão, do Milan, o que torna Michael um dos principais nomes para ser transferido.

Desde que se juntou ao Al-Hilal, Michael disputou 107 partidas, marcando 22 gols e fornecendo 22 assistências. Seu contrato com o clube saudita vai até 2025, mas devido ao curto período restante, uma transferência em definitivo está sendo considerada.

A negociação continua em fase inicial, mas a reunião marcada entre Landim, Braz e o jogador pode ser um passo importante para o retorno de Michael ao Flamengo.