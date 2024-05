Com dois gols de Pedro, Flamengo vence Millonarios e avança às oitavas da Libertadores

O Flamengo não teve dificuldades e venceu fácil o Millonarios por 3 a 0, em partida da 6ª rodada da fase de grupos da Libertadores. O duelo aconteceu no Maracanã, que testemunhou a boa fase de Pedro, autor de dois gols na partida, agora isolado na artilharia da temporada no Brasil, com 20 gols marcados. O Flamengo avançou às oitavas em segundo no grupo E, com 10 pontos. Os confrontos da próxima fase serão definidos em sorteio.

O Flamengo fez um primeiro tempo sem defeitos, dominou do primeiro ao último minuto e abriu 3 a 0 sem muito esforço, contando com uma "ajudinha" do adversário. Logo no início do primeiro tempo, o Flamengo conseguiu abrir o placar depois de um vacilo da defesa do Millonarios. Aos seis minutos, em um lance aparentemente controlado, a bola foi recuada para o goleiro Montero, mas antes dele Pedro apareceu para roubar a redonda e empurrar para o gol.

O domínio carioca no Maracanã era visível e não demorou muito para que viesse o segundo. Aos 25, Davis Luiz avançou pela direita, driblou a marcação e tocou para Gerson. O volante fez o domínio e levantou na área. Na tentativa de tirar, Vargas se esticou todo e não conseguiu, atrapalhando o goleiro. Flamengo 2 a 0.

Antes do fim da primeira etapa veio o terceiro. Viña roubou a bola no meio de campo, carregou e deu ótimo passe para Pedro, que dominou na área e tocou no cantinho do arqueiro. O árbitro anulou o lance, entendendo que o atacante estava em posição de impedimento, mas após análise do VAR, o gol foi validado, ampliando o marcador para 3 a 0.

Na etapa complementar o Mengão continuou mandando na partida, criando as melhores chances. Com apenas um minuto de jogo, Varela foi até a linha de fundo pela direita e cruzou na área. Pedro, arrematou a bola em uma bela bicicleta, mas o chute não acertou "na veia" e Montero defendeu. O Flamengo chegou muito perto do quarto também aos seis, aos 14, mas quando não era o goleiro, a trave impedia mais um gol rubro-negro.

A vitória contou com a atuação de gala de Pedro. Aos 23 ele quase marca o terceiro, após bom passe dentro da área. O atacante chegou batendo de primeira, e Montero, já meio caído, esticou o braço para evitar o que seria o terceiro gol do camisa 9 na partida. A pressão rubro-negra continuou até o fim da partida, mesmo com um a menos após perder Bruno Henrique por falta dura em Paredes. Apesar do desfalque, o duelo acabou com a vitória por 3 a 0 e a classificação garantida à próxima fase da Libertadores.