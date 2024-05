Em busca da classificação para as oitavas da Libertadores, Flamengo recebe o Millonarios no Maracanã

Talvez o fato de estar entre os clubes de maior poderio financeiro do continente, ter um dos melhores elencos ou ter chegado à final da Libertadores em três das últimas cinco edições, com dois títulos, tenha feito o torcedor do Flamengo ficar mal-acostumado. No entanto, se engana quem acha que o cenário do jogo desta terça-feira (28), às 21h, contra o Millonarios-COL, no Maracanã, que o rubro-negro precisa vencer para garantir a classificação para as oitavas de final sem depender de outro resultado, é atípico. Até mesmo para os elevados parâmetros do clube.

De 2019 para cá, são seis edições de Libertadores. Em três delas, ou 50%, o Flamengo fechou a quinta rodada já classificado. Nas outras três, chegou à última rodada precisando do resultado para passar da fase de grupos. Na noite desta terça, o time de Tite praticamente garante uma vaga nas oitavas com uma vitória simples, já que, com o mesmo número de pontos do Palestino-CHI, tem sete gols a mais de saldo.

VEJA MAIS

Além disso, há também a chance de se classificar em primeiro. Para isso, precisará vencer e contar com uma vitória dos chilenos contra o Bolívar-BOL, na altitude de La Paz, o que é improvável.

Por ironia do destino, a última vez em que o Flamengo se viu em uma posição parecida com a atual - mais dífil, até - foi justamente no ano mágico de 2019. Na ocasião, o rubro-negro chegou à última rodada precisando de um empate fora de casa contra o Peñarol, para o qual tinha perdido no Maracanã por 1 a 0.

Comandada por Abel Braga, a equipe até conseguiu, mas com requintes de crueldade. Com um a menos após a expulsão de Pará no segundo tempo, o Flamengo se defendeu como pôde e garantiu o 0 a 0 que o levou às oitavas de final contra o Emelec, já com Jorge Jesus.

Na tumultuada temporada passada, com Jorge Sampaoli no comando, a equipe chegou à sexta rodada na segunda colocação, em busca de um empate em casa para avançar. Conseguiu até mais, pois venceu o Aucas por 4 a 0, mas, como passou em segundo, teve que decidir o mata-mata fora de casa e foi eliminado pelo Olímpia, do Paraguai.

Agora, com Tite, o ambiente está menos conturbado. O que não esconde o fato de que, depois de um jogo fraco contra o frágil Amazonas, o Flamengo precisa, mais do que vencer para passar de fase, reencontrar o bom futebol. Nas últimas partidas, o treinador parece ter encontrado um equilíbrio tático, principalmente nos jogos em casa, mas ainda assim alguns jogadores têm deixado a desejar.

Uma boa notícia para o treinador é o retorno do volante Pulgar. Recuperado de lesão no tornozelo esquerdo, o chileno pode iniciar a partida como titular no lugar que vem sendo ocupado por Allan. Além disso, De La Cruz, substituído na partida contra o Amazonas, pela Copa do Brasil, devido a dores no joelho direito, não teve lesão detectada e também está apto para o jogo.

Assim, o Flamengo pode ter em campo seu "quarteto mágico" de meio-campistas depois de quase quatro meses. A última vez em que a dupla Arrascaeta, Gerson e os citados Pulgar e De la Cruz iniciaram um jogo como titulares foi no dia 7 de fevereiro, na vitória por 1 a 0 sobre o Botafogo no Campeonato Carioca. Desde então, os quatro foram utilizados juntos apenas duas vezes, por 16 minutos contra o Atlético-GO e mais 17 contra o Palmeiras, ambas as partidas pelo Brasileirão.

Por outro lado, a defesa do Flamengo não deve contar com Fabrício Bruno. Praticamente vendido para o West Ham, da Inglaterra, o zagueiro deve ficar no banco. Assim, a dupla de zaga titular deve ser formada pelos reservas Léo Ortiz e David Luiz, já que Léo Pereira ainda se recupera de lesão no músculo posterior da coxa esquerda.

Flamengo x Millonarios:

Flamengo: Rossi, Varela, David Luiz, Léo Ortiz e Ayrton Lucas; Pulgar, De La Cruz, Arrascaeta e Gerson; Éverton Cebolinha e Pedro. Técnico: Tite.

Millonarios: Montero, Alfonzo, Vargas, Moreno Paz e Arias; Pereira, Giraldo, Rodríguez, Silva e Ruiz; Carvajal Granados.

Técnico: Alberto Gamero

Local: Maracanã .

Horário: 21h.

Árbitro: Facundo Tello (ARG).

Transmissão: ESPN, Star + e Rádio CBN.