Julgamento do caso de doping de Gabigol, do Flamengo, é marcado na Suíça 

Os problemas de Gabigol não acabam. Depois da suspensão por tentativa de fraude em um exame antidoping (depois adiada por um efeito suspensivo) e da polêmica ao aparecer de camisa do Corinthians, o atacante do Flamengo embarcará para a Suíça no início de junho. Lá, a Corte Arbitral do Esporte (CAS) vai julgá-lo, no dia 7.

Gabriel foi suspenso por dois anos pelo Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem (TJD-AD) em março, mas entrou com recurso no tribunal internacional e conseguiu o efeito suspensivo, no fim de abril.

Gabigol vai à Suíça para participar do julgamento, mas não deve desfalcar o Flamengo (ele atualmente é reserva do ataque rubro-negro) por causa da viagem. Estão marcados apenas dois jogos do time no início de junho, contra o Vasco no dia 2 e contra o Grêmio no dia 13. O julgamento, portanto, acontecerá no intervalo entre as partisdas.

O CAS, que vale como última instância no esporte, vai decidir se Gabigol será absolvido ou se manterá a suspensão até abril de 2025. O Flamengo e a defesa do jogador seguem otimistas, após terem o pedido de efeito suspensivo acatado por unanimidade.