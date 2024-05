Tite fala pela primeira vez sobre polêmica de Gabigol e revela que jogador o procurou para conversar

Após a vitória por 1 a 0 do Flamengo contra o Amazonas, com gol de Pedro, o técnico Tite comentou pela primeira vez a polêmica de Gabigol, alvo de protestos da torcida rubro-negra por ter utilizado uma camisa do Corinthians numa confraternização em sua casa.

Sem fazer grandes alardes, o treinador revelou que o atacante o procurou para uma conversa em particular, assim como fez com os companheiros, e apontou caminhos para uma recuperação do ídolo do clube.

"Teve comigo (conversa) e com o grupo todo também. Ele externou o seu sentimento, ele passou para vocês aquilo que é, aquilo que foi, e só tem um caminho: o trabalho, a recuperação através do trabalho. É no dia a dia, é na aplicação, é na sequência do trabalho, é das oportunidades que surgem, é todo esse processo que a gente busca de recuperação do atleta também. Todos são importantes, o Gabi é importante", disse o treinador.

Essa foi a primeira e única vez que Tite comentou o caso na entrevista coletiva. Em campo, o treinador optou por não utilizar Gabigol, que foi relacionado pela primeira vez com a camisa 99.

Se Gabigol não vive boa fase, o concorrente do atacante, Pedro, está iluminado. Assim como no jogo de ida, foi dele o gol da vitória do Flamengo em Manaus. Na temporada, são 24 partidas, com 18 gols e duas assistências. A média de participação em gols é de 0,83% por jogo.

"Ele trabalha muito. O aspecto de finalização, o aspecto de pivô, o aspecto físico melhorou, o Fábio (Mahseredjian) pode falar, então é todo um processo que vem. Vem crescendo e tendo essa atenção nos diversos níveis de treinamento nesse processo todo de evolução", explicou Tite