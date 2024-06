Com estreia no time, Remo está escalado para pegar o Ypiranga no Baenão pela Série C

O Remo terá pela frente o Ypiranga-RS, às 16h,30, deste domingo (16), no Baenão, pela 9ª rodada da Série C. O Leão vem a campo com uma novidade no time e essa modificação é na zaga. O defensor Rafael Castro, recém-contratado, vai estrear no sistema defensivo no lugar de Ligger, que foi expulso na última partida e irá cumprir suspenção.

O Remo é o atual 14º colocado na tabela da Série C com 7 pontos conquistados. O Leão há 4 pontos do primeiro clube no G8, grupo de equipes que passam para a próxima fase e há dois da zona de rebaixamento. Uma vitória diante do Ypiranga é fundamental para as pretensões azulinas na disputa do Brasileirão, além de aliviar a crise no Baenão.

Veja a escalação do Remo:

Por outro lado, o Ypiranga está no G8 da Série C e ocupa a 6ª posição com 12 pontos. A equipe gaúcha fez apenas cinco partidas nesta competição, já que o clube foi afetado com as enchentes que ocorreram no Rio Grande do Sul (RS). A partida marca o reencontro do volante Anderson Uchôa, com o Remo e sua torcida. Uchôa passou pelo Leão e defendeu as cores azulinas em três temporadas, fez mais de 100 partidas com a camisa do Remo e conquistou os títulos do Parazão de 2022 e da Copa Verde de 2021. O jogador não teve seu contrato renovado pela atual diretoria do Remo e deixou o clube paraense. No Ypiranga, o volante é titular absoluto.

Anderson Uchôa defendendo o Remo (Samara Miranda/ Ascom Remo)

Remo x Ypiranga dualam às 16h30 deste domingo (16), no Baenão. A partida terá transmissão lance a lance pelo OLiberal.com e também na Rádio Liberal +.