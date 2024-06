Atleta do breaking e torcedor do Paysandu, Leony Pinheiro visita Curuzu antes dos Jogos Olímpicos

Leony Pinheiro é o principal representante do Pará no breaking nas Olimpíadas de Paris. O b-boy, como são chamados os atletas da modalidade, é natural de Ananindeua, Região Metropolitana de Belém, e torcedor do Paysandu. Na tarde da última quarta-feira (5), o paraense visitou o estádio da Curuzu e fez um tuor pelo local.

O atleta está nos preparativos finais para a disputa dos Jogos Olímpicos. Em Paris, o breaking será um dos esportes estreantes no ciclo olímpico. Tetracampeão do Red Bull BC One Brazil, o paraense pode ser um dos principais nomes da modalidade no Brasil.

VEJA MAIS

Na Curuzu, Leony fez um passeio pelas arquibancadas, gramado e foi nas áreas administrativas do estádio bicolor, além de conhecer a sala de troféus.

“Isso aqui não é para qualquer um”, disse Leony ao ter contato com as taças do Parazão e Copa Verde. “É um privilégio estar aqui nesse local que guarda grande parte da nossa história”, contou o atleta.

Atleta visitou sala de traféus (Divulgação / Paysandu)

No final da visita, o clube presenteou Leony com uma camisa do Papão e o uniforme número um de jogo da coleção de 2024. Orgulhoso do time, o paraense afirmou que vai levar as peças para Paris para tirar uma foto na Torre Eiffel, principal monumento da França.

“Esse manto está lindo e vai me acompanhar na França. Vou fazer uma selfie vestido com ela na frente da Torre Eiffel”, prometeu.

Leony Pinheiro nasceu em Ananindeua e cresceu no bairro do 40 Horas. Aos 26 anos, o paraense coleciona títulos nacionais e internacionais e quer levar o ritmo do Pará para os Jogos Olímpicos. As Olimpíadas de Paris começam no dia 26 de julho, mas as provas do breaking iniciam no dia 9 de agosto, com a disputa feminina. No dia 10, é a vez dos B-boys batalharem.