Parazão 2024: Castanhal prepara CT para receber torcida no Ninho do Japiim

A equipe do Castanhal, sem poder utilizar as dependências do Estádio Maximino Porpino Filho, o Modelão, por mais uma temporada porque o espaço segue em obras estruturais, irá mandar seus jogos no Parazão 2024 em seu Centro de Treinamento, o Ninho do Japiim. O espaço recebe nesta semana a montagem de arquibancadas metálicas para as partidas do clube no estadual.

Independente das obras no Modelão, o presidente do Japiim, Helinho Junior, tem feito investimentos no CT pensando no centenário do clube e projetando o futuro.

“Foi feito um planejamento para esse ano específico, ano que marca a história do clube, aumenta a nossa responsabilidade. Todos sabem que o Castanhal é uma referência, que é nosso Centro de Treinamento e, com planejamento, temos mudado algumas situações. Infelizmente o nosso município não está apto para jogar ao lado dos nossos torcedores e para isso tivemos que montar uma estrutura para que déssemos condições ao torcedor [de acompanhar o clube]. Com o elenco que montamos tenho certeza que faremos uma boa competição e, acima de tudo, ao lado da nossa torcida”, reforçou Helinho.

A estreia do Castanhal no Campeonato Paraense será diante do Cametá, no dia 21 de janeiro, às 18h, no Parque do Bacurau, em Cametá. O primeiro jogo em casa, porém, ainda não tem dia certo para ocorrer.

O Castanhal ainda não possui data para jogar no Ninho do Japiim já que o jogo contra o Remo, pela segunda rodada do Parazão, que é de mando da equipe aurinegra, será realizado no Mangueirão, de acordo com a tabela da competição divulgada pela Federação Paraense de Futebol (FPF).

Essa não é a primeira vez que o Castanhal manda uma partida contra o Remo em Belém. No Parazão do ano passado, o Japiim da Estrada recebeu o Leão Azul pela sétima rodada do torneio no estádio do Souza, que pertence à Tuna Luso. O jogo terminou com vitória remista por 3 a 2.

O clube aurinegro está no Grupo A do Campeonato Paraense 2024, junto com Águia de Marabá, Canaã e Bragantino.

Elenco do Castanhal:

Goleiro: Xandão, Alemão e Paulo Roberto.

Zagueiros: Diego Rocha, Régis, Matheus Félix e Renato Ferraz e Gian.

Laterais: Otávio, Elivelton, Lucas e Rodrigo.

Volantes: Carlos Maia, Jair, Paulinho e Marcos Paulo.

Meias: Carlos Alberto, Claudio, Dock, Gedoz, Leleu e Vitor Junior.

Atacantes: Daniel, Danilo, Heitor, Jeferson, João Vitor, Magno e Pedro.