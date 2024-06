Remo inicia venda de ingressos para o jogo contra o Ypiranga na Série C; veja preço e onde comprar

É hora de decisão para o Remo. O Leão terá o Ypiranga-RS, no próximo domingo (16), às 16h30, no Baenão, pela 9ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. O clube divulgou nesta quarta-feira (12) os preços dos ingressos para o confronto diante do time gaúcho.

O Leão Azul iniciou a comercialização dos bilhetes para mais um jogo em casa nesta Terceirona. O torcedor azulino que quiser prestigiar o Remo diante do Ypiranga, poderá adquirir os bilhetes em todas as lojas do Remo espalhadas por Belém e Região Metropolitana. Os ingressos para ao confronto custam o valo de R$40 o setor de arquibancada (Almirante e 25), R$80 o bilhete de cadeira e R$100 o camarote avulso. O torcedor também pode adquirir o ingresso através do site www.ingressosa.com.

Tá pegando

O Leão precisa vencer se quiser não perder de vista o G-8 da Série C. Uma vitória diante do Ypiranga aproxima o Remo do pelotão da frente e a fasta a equipe da temida zona de rebaixamento. Atualmente o clube paraense ocupa a 13ª colocação com apenas 7 pontos em 24 pontos disputados, um aproveitamento de 29% dos pontos.

Agenda

Remo x Ypiranga duelam no próximo domingo (16), às 16h30, no Baenão, pela Série C e a partida terá transmissão lance a lance pelo OLiberal.com e também pela Rádio Liberal +.

Veja os locais de venda de ingressos

Loja Rei da Amazônia – Sede Social

Loja Rei da Amazônia – Baenão

Loja Rei da Amazônia – Shopping Castanheira

Loja do Remo – IT Center

Loja do Remo – Pátio Belém

Loja do Remo – Parque Shopping

Loja do Remo – Boulevard Shopping

Loja do Remo – Shopping Metrópole