Zagueiro que estava na Série D é regularizado e pode estrear pelo Remo contra o Ypiranga-RS

O Remo tropeçou mais uma vez em casa nesta Série C e terá a semana inteira para recuperar atletas para o jogo contra o Ypiranga-RS, no próximo domingo (16), às 16h30, no Baenão, em Belém. A partida pode marcar a estreia do zagueiro Rafael Castro, que estava disputando a Série D.

Anunciado na última sexta-feira (7) nas redes sociais do Leão Azul, o zagueiro Rafael Castro, de 28 anos, poderá estrear com a camisa azulina na Série C do Brasileirão. O jogador teve seu nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), nesta segunda-feira (10) e está apto para jogar pelo Remo.

Com a expulsão de Ligger, no último jogo contra o São Bernardo-SP, na derrota azulina pelo marcador de 1 a 0, abre a possibilidade para o técnico Rodrigo Santana, optar pela estreia de Rafael Castro no setor defensivo azulino contra o Ypiranga-RS.

Zagueiro experiente

Rafael Castro é natural de São Paulo (SP) e estava atuando na Série D do Campeonato Brasileiro defendendo o Treze-PB. Nesta temporada o defensor esteve em campo em 25 jogos e marcou dos gols pelo clube nordestino. Na carreira Rafael Castro iniciou no futebol a base do Corinthians-SP, defendeu a Ferroviária-SP, além de Oeste-SP, Maringá-PR, Santa Cruz-PE, Brasil de Pelotas-RS e Uberlândia-MG. Na última temporada defendeu as cores do Mixto-MT.

Próximo compromisso do Leão

O Remo terá um importante compromisso na Série C, diante do Ypiranga-RS, no domingo (16), às 16h30, em Belém, pela 9ª rodada da competição nacional. O Leão Azul precisa vencer para se afastar da zona de rebaixamento e ainda se aproximar do G-8. A partida terá transmissão lance a lance pelo OLiberal.com e também pela Rádio Liberal +.