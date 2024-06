Bombeiros que atuaram no Rio Grande do Sul são homenageados pelo Governo do Estado

Os 21 bombeiros do Pará que atuaram durante as enchentes do Rio Grande do Sul foram concecorados com medalhas do mérito operacional pelo comandante supremo do Corpo de Bombeiros Militares do Pará, o governador Helder Barbalho. A outorga das condecorações ocorreu na manhã desta sexta-feira, 14, no Palácio do Governo. Os homenageados realizaram busca, resgate e salvamento no território gaúcho.

Os militares, todos com treinamento especializado, viajaram ao sul alguns dias após o início das enchentes no território gaúcho, por designação do Governo do Pará. A atuação integrada foi dialogada junto ao Conselho Nacional dos Corpos de Bombeiros Militares do Brasil (Ligabom) e ao Gabinete de Crise no Rio Grande do Sul.

"O Brasil se mobilizou em torno de reduzir o impacto da dor e sofrimento dos brasileiros atingidos pela catástrofe ocorrida no Rio Grande do Sul. E nos cabe reconhecer o trabalho de nossos valorosos bombeiros que lá estiveram. Estes são exemplos que nós apresentamos da qualidade de nosso Corpo de Bombeiros, mas acima de tudo compreendendo que a solidariedade deve estar em todos nós. Tenho certeza que cada colaborador e colaboradora que recebe essa medalha leva no peito um capítulo da história deste país e que puderam colaborar para diminuir a dor dos irmãos e irmãs que tanto sofreram no Rio Grande do Sul", declarou o governador.

Segundo o comandante-geral do Corpo de Bombeiros do Pará, coronel Jayme Benjó, além do reconhecimento do trabalho, a comenda carrega um sentido especial. "Receber de seu comandante-em-chefe uma comenda do mérito operacional fortalece ainda mais a certeza e convicções que servir ao bem comum é a razão de ser do Corpo de Bombeiros. Ser reconhecido pelo Estado do Pará por relevante serviço que presta, que é o nosso lema que nos mantém a cada dia servindo a população, que é: Vidas alheias e riquezas salvar", definiu.

Prestígio

Entre os militares condecorados esteve o major Aluís Palheta Rodrigues, subcomandante do 1º Grupamento de Busca e Salvamento do Corpo de Bombeiros. Ele participou da equipe enviada para levar ajuda civil-militar à população do Rio Grande do Sul e define a missão como um grande prestígio.

"Ao recebermos a missão do Rio Grande do Sul, nos sentimos bastante prestigiados, uma vez que o Corpo de Bombeiros treina diariamente para atuar nos momentos em que a população está mais precisando", diz o militar.

Equipamentos

Durante a solenidade, o chefe do Executivo estadual entregou novos veículos e equipamentos para o Corpo de Bombeiros e Coordenadoria Estadual de Defesa Civil. Foram entregues 31 viaturas do tipo pick-up para atuação em emergências durante o período de estiagem e outras situações de risco, três motos aquáticas para prevenção balneária e 390 capacetes de salvamento.

"Nós estamos em plena renovação de nossa frota. As novas viaturas estarão no combate a incêndios e as moto aquáticas atuarão na Operação Verão, a mais importante operação anual do Corpo de Bombeiros na fiscalização e apoio nas praias, rios e igarapés, salvando vidas e evitando acidentes neste período de veraneio. Importante que possamos entender a necessidade de equipamentos modernos para proteger a nossa tropa, que garantam que possa prestar um bom serviço, mas esteja protegida", declarou o governador do Estado.

O secretário de Estado de Segurança Pública e Defesa Social, Ualame Machado, explica que os investimentos na tropa refletem benefícios na população. "Esses investimentos são fundamentais para que eles possam dar o melhor para a sociedade. Os bombeiros trabalham normalmente, no seu dia a dia, expondo a sua vida em prol de desconhecidos para que possam preservar vidas e patrimônios alheios", conclui.