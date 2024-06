Incêndio atinge apartamento em residencial no bairro Parque Verde, em Belém

Um incêndio foi registrado no apartamento de um residencial localizado na avenida Padre Bruno Sechi, bairro Parque Verde, em Belém, na noite de domingo (9). Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA), o fogo iniciou em um quarto e espalhou-se para os outros cômodos do imóvel. Não houve feridos.

O CBMPA foi acionado para o sinistro. Ao chegar no local, as chamas já haviam sido contidas e a guarnição apagou os focos de incêndios restantes. A perícia foi solicitada.