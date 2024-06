VÍDEO: Incêndio atinge Palácio de Versalhes, na França, nesta terça-feira

O Palácio de Versalhes, um dos pontos turísticos mais conhecidos da França, foi atingido por um incêndio nesta terça-feira (11), forçando a retirada de turistas do local. Segundo porta-voz, o fogo foi rapidamente controlado com a chegada dos bombeiros.

“Os bombeiros chegaram. Não há mais fumaça, não há mais chamas”, disse comunicado. O porta-voz também assegurou que não houve danos ao acervo.

"Foi observada hoje uma liberação de fumaça no palácio. O incidente foi rapidamente controlado e o público foi removido como medida de segurança. O palácio e os jardins já estão abertos", administração do local informou em nota. Confira vídeo do momento.

O Palácio, construído no século XVII para o rei Luís XIV, foi a principal residência real até a Revolução Francesa e a derrubada da monarquia em 1789. Mais de sete milhões de pessoas visitam o palácio todos os anos. Nos Jogos Olímpicos, que começam em julho, Versalhes vai receber os esportes equestres.

VEJA MAIS:



[[(standard.Article) Adiantamento das eleições legislativas na França sacode a preparação para os Jogos de Paris-2024]]

Em 2019, um incêndio destruiu o teto da catedral de Notre-Dame, em Paris. As chamas consumiram a agulha, que era o ponto mais alto da construção, e quase chegou às torres dos sinos.

(*Beatriz Rodrigues, estagiária sob supervisão do editor web de Oliberal.com, Felipe Saraiva)