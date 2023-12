Palácio de Versalhes é evacuado após nova ameaça de bomba na França

O Palácio de Versalhes, um dos principais pontos turísticos da França, foi evacuado nesta quarta-feira (20), após uma nova ameaça de bomba. Cerca de 2 mil visitantes tiveram que deixar o local.

A ameaça foi recebida por volta das 10h20 no horário local (6h20 no horário de Brasília), antes de reabrir. O Palácio informou que as verificações estavam sendo realizadas e que os visitantes seriam informados assim que as medidas de segurança fossem concluídas. "Por razões de segurança, o Palácio de Versalhes está retirando os visitantes e reabrirá assim que as verificações forem concluídas. Obrigado pela sua compreensão", disse uma publicação da conta oficial do Palácio em uma rede social.

VEJA MAIS

No começo da tarde, às 12h50 no horário local (9h no horário de Brasília), o Palácio informou que as verificações haviam sido concluídas e que os visitantes poderiam retornar ao local. "As verificações estão feitas, e os visitantes poderão voltar a entrar no Palácio em breve."

Esta não é a primeira vez este ano que o Palácio de Versalhes é evacuado por uma ameaça de bomba. Em outubro deste ano, o local foi fechado ao público sete vezes em oito dias por conta de uma ameaça similar.

O Palácio de Versalhes é um dos principais pontos turísticos da França, que está em alerta contra possíveis ataques terroristas nos últimos anos. O país viveu uma onda de atentados jihadistas, que deixaram centenas de mortos.

As autoridades francesas investigam a autoria da ameaça de bomba ao Palácio de Versalhes.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de OLiberal.com)