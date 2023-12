Grupo terrorista Hamas divulga imagens de reféns idosos; 'vídeo de terror criminoso', diz Israel

As Brigadas Ezedin al-Qassam, braço armado do Hamas, divulgou no canal do grupo terrorista um vídeo intitulado "Não nos deixem envelhecer aqui" no qual aparecem três reféns idosos que ainda estariam em Gaza. Os homens de barba aparecerem sentados em cadeiras em um local não revelado. Um deles, Haiem Bery, de 79 anos, pede que as autoridades israelenses trabalhem para sua libertação. Os outros dois reféns ainda não foram identificados.

VEJA MAIS

Na gravação de cerca de um minuto, Bery informa que está detido com outros reféns idosos, com doenças crônicas, e sob condições muito duras. "Somos a geração que construiu as bases para a criação de Israel. Fomos nós que iniciamos as Forças de Defesa de Israel. Não entendemos por que fomos abandonados aqui", declarou. "Vocês têm que nos libertar daqui. Não importa o custo. Não queremos ser vítimas como resultado direto dos ataques aéreos militares das IDF. Liberte-nos sem condições. Não nos deixe envelhecer aqui", continuou o refém.

Segundo a imprensa israelense, os três homens têm idades entre 79 e 84 anos e são procedentes do kibbutz Nir Oz, que foi atacado em 7 de outubro. Daniel Hagari, porta-voz do Exército de Israel, afirmou que o "vídeo de terror criminoso mostra a brutalidade do Hamas sobre inocentes, civis idosos que necessitam de cuidados médicos".