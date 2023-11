Reféns do Hamas em Gaza relatam sobre dias no cativeiro: dieta restrita e camas improvisadas

Familiares de reféns compartilharam detalhes angustiantes sobre o período de privação e as condições diárias enquanto estavam sob custódia do Hamas na Faixa de Gaza, em entrevista ao jornal Times Of Israel.

A dieta dos reféns consistia principalmente em arroz e pão pita, semelhante ao pão sírio, de acordo com os relatos dos familiares. Além disso, eles revelaram que eram obrigados a dormir em camas improvisadas feitas de cadeiras de plástico, alinhadas uma ao lado da outra.

Merav Raviv, parente de um dos reféns, descreveu as dificuldades enfrentadas, mencionando que, ao necessitarem usar o banheiro, tinham que bater na porta e, em algumas situações, aguardar até uma hora e meia para poderem ir.

Os reféns em questão são Yaffa Adar, de 85 anos, Ruthie Munder, Keren Munder e Ohad Munder, sendo avó, mãe e neto, respectivamente. As idades da mãe e do neto não foram divulgadas. O retorno desses familiares para casa foi celebrado com alegria pelos amigos e outros membros da família.

Adva Adar, neto de Yaffa Adar, expressou seu orgulho pela resistência de sua avó diante das adversidades. Ele destacou a força e a esperança que ela manteve ao passar por essa experiência.

O cessar-fogo de quatro dias entre Hamas e Israel foi estabelecido em troca de libertações mútuas, encerrando um período tenso em que cerca de 240 pessoas foram mantidas como reféns pelo Hamas desde o início do conflito.