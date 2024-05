Pesquisa revela que pessoas preferem trair o parceiro do que o partido político

Uma pesquisa recente realizada pelo Ashley Madison, um site de relacionamentos extraconjugais, revelou que a fidelidade em um relacionamento amoroso pode não ser o valor mais importante para muitos. O levantamento, que questionou mais de 20 mil usuários da plataforma sobre suas prioridades, indica que a maioria prefere trair o parceiro do que abrir mão de seus ideais políticos, da rotina diária do café ou até mesmo da honestidade na declaração de imposto de renda.

O estudo, que teve como base uma lista com mais de 20 categorias, demonstra que a política é o principal "rival" da fidelidade, com 80% dos entrevistados preferindo trair o parceiro a mudar de lado político. Essa porcentagem se divide em 87% para os homens e 86% para as mulheres.

Surpreendentemente, até mesmo a rotina diária do café se mostra mais importante para a maioria do que a fidelidade. 85% dos entrevistados afirmaram que ter um affair é mais fácil do que mudar seu pedido regular de café, demonstrando que pequenos hábitos e preferências pessoais podem ter um peso significativo na vida das pessoas.

A honestidade na declaração de imposto de renda também parece ser um valor menos importante para muitos do que a fidelidade. 97% dos entrevistados preferem trair o parceiro do que preencher uma declaração de imposto de renda errada, sugerindo que a integridade fiscal pode não ser uma prioridade para grande parte da população.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de OLiberal.com)