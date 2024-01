Relacionamento aberto pode ser solução para crise sexual em casamentos, diz pesquisa

É normal que muitos casais passem por algumas crises durante o casamento. Uma delas, que pode ser bastante desgastante, é a insatisfação sexual. De acordo com um levantamento do Ashley Madison, aplicativo de namoro para casados, abrir o relacionamento e aderir a não-monogamia pode ser a salvação da vida sexual.

A plataforma conta com mais de 80 milhões de cadastros desde 2002 e 20 mil novos membros diariamente. No relatório, batizado de Cura Sexual, foram ouvidos mais de 2.800 mil usuários da plataforma em todo o mundo.

VEJA MAIS

Segundo a pesquisa, 55% dos entrevistados dizem que seus cônjuges relutam em experimentar novidades na cama, 52% dizem que não há paixão entre eles, 50% dizem que não há variedade e 50% não têm frequência.

Além disso, 34% dos entrevistados afirmam que o sexo é inexistente entre um a cinco anos, 30% não transaram entre cinco e 10 anos e 19% por ainda mais tempo.

"Ouvimos várias vezes de nossos membros que uma motivação importante por trás da decisão de trair é uma vida sexual conjugal insatisfatória. Isso não necessariamente significa sexo desagradável ou agradável, infrequente ou monótono. Tudo se resume ao fato de que as pessoas casadas precisam de mais do que apenas o seu cônjuge pode lhes dar. Essa percepção geralmente leva à terceirização das necessidades sexuais", afirma Isabella Mise, diretora sênior de comunicações do aplicativo.

Por isso, o levantamento conclui que mudar a dinâmica do relacionamento é melhor do que trair. A não-monogamia é uma forma de relacionamento em que os parceiros concordam que podem ter relações sexuais ou românticas com outras pessoas.

Entrevistados que relataram ter relações abertas com seus cônjuges disseram que essa mudança melhorou a vida sexual. Eles afirmaram que se sentiram mais livres para expressar sua sexualidade e que experimentaram novas experiências que não teriam sido possíveis em um relacionamento monogâmico.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)