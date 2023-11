Pesquisa revela que 30% das mulheres sentem atração por homens usando calcinhas

Uma pesquisa conduzida pela plataforma de sexo e swing Sexlog trouxe à tona dados polêmicos sobre as preferências íntimas, revelando que 30% das mulheres sentem atração por homens que utilizam calcinhas. Os resultados, provenientes de uma enquete realizada entre os usuários, também destacam que 15% das mulheres praticam regularmente essa preferência.

O levantamento evidencia que, apesar do desejo de 30% das mulheres em envolver-se sexualmente com homens vestindo lingeries femininas, 55% nunca ponderaram sobre o assunto ou não manifestaram vontade. Em contrapartida, 1% já tentou, mas não gostou.

VEJA MAIS

Quanto aos homens, a pesquisa revela que 17% já experimentaram e apreciaram a sensação de usar lingerie feminina durante o ato sexual, enquanto 10% manifestam o desejo, mas ainda não encontraram a oportunidade. Uma minoria de 1% experimentou e não gostou, enquanto a maioria expressiva de 71% nunca experimentou nem tem curiosidade.

Histórias pessoais compartilhadas na pesquisa oferecem perspectivas diversas. Jhony*, de 64 anos, relata ter descoberto o tesão pelas calcinhas aos 18 anos, iniciando essa prática com sua primeira esposa, e continua a explorá-la com a atual esposa.

Fernando*, de 56 anos, assim como Jhony, descobriu cedo o prazer de usar peças íntimas femininas. “Ela ficou surpresa, mas logo na primeira vez já rolou super bem, ela gostou. Ela sente tesão no visual. Temos um relacionamento muito bom e respeitoso. Ela é hétero e eu sou bissexual, nos damos muito bem assim”, disse.

Sheila*, aos 49 anos, inicialmente surpreendida quando seu ex-marido expressou o desejo de usar calcinha durante o sexo, aceitou a experiência após uma conversa franca, resultando em uma experiência positiva para ambos.

Rendas estão na preferência

A pesquisa ainda revela que a escolha da lingerie é crucial, com destaque para preferências por rendas, detalhes provocantes e cores fortes. Alice*, de 35 anos, menciona que o marido usando calcinha foi um divisor de águas. “Parece um pouco estranho de início, a gente cresce com essa coisa estabelecida que calcinha é coisa de mulher e ponto. Mas por que não? Eu gostei. Fiquei e fico com tesão”, revelou.

Jhony enfatiza a importância da qualidade do tecido, preferindo modelos como asa-delta, fio dental e cores vivas. Os relatos reforçam a diversidade de preferências e experiências na intimidade, indicando uma abertura crescente para explorar novas fronteiras na expressão da sexualidade.

* Nomes fictícios