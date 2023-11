Sonhar com sexo: o que significa o sonho

Muitas pessoas costumam ficar envergonhadas ao ter sonhos mantendo relação sexuais com outra pessoa. Namorando ou não, é comum ficar curioso e querer entender o que significa sonhar com sexo. Vale ressaltar que esse tipo de sonho não significa, necessariamente, erotismo. Para esclarecer a dúvida dos internautas, OLiberal.com decidiu trazer três possíveis interpretações para quem sonhou com a hora “H”. Entenda se sonhar com sexo é um bom sinal:

Sonhar com sexo: é um bom sinal?

Sonhar com sexo pode ser positivio ou não. Tudo vai depender de como é o sonho e a sua percepção ao acordar. Alguns detalhes podem ajudá-lo nessa interpretação:

O sonho é com alguém do mesmo sexo que o seu?

Há penetração?

Você se entregou ao prazer ou sentiu-se bloqueado sexualmente?

Você tem se permitido aproveitar os momentos de lazer?

Está muito focado no trabalho e nas obrigações do lar/família?

Saber interpretar as mensagens produzidas pelo inconsciente, por meio dos sonhos, pode ajudar no autoconhecimento. Confira os significados de sonhar com sexo:

Sonhar com sexo com um homem ou uma mulher

Na filosofia chinesa, os homens representam a polaridade “yang” (coragem, força, decisão, razão, iniciativa, assertividade e dinamismo). Já as mulheres simbolizam o lado “yin” (compreensão, afeto, acolhimento, proteção, segurança e emoção).

Por isso, sonhar fazendo sexo com uma mulher ou um homem, pode significar um momento de avaliar as próprias atitudes e buscar melhorar nas características expressas no gênero que sonhou.

Sonhar com sexo com uma pessoa conhecida

Se a relação sexual for com uma celebridade ou alguém conhecido, as características da personalidade estarão presentes em alguma situação desafiadora que você irá vivenciar em breve. O desafio vai ser agir de forma racional e não se deixar levar pela impulsividade.

Sonhar com sexo com ex ou alguém que detesta

Sonhar com um ex-companheiro (a) ou alguém que você detesta pode significar a necessidade de ter maior atenção para não reproduzir as atitudes que não o agradam com pessoas que fazem parte do seu cotidiano. Busque, sim, ser mais assertivo e bancar suas opiniões, mas sem arrogância ou teimosia.

(Estagiária Amanda Martins sob supervisão da editora web de O Liberal.com, Ana Carolina Matos)