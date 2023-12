Exército de Israel reconhece erro e causa morte de três reféns israelenses em operação em Gaza

O Exército de Israel admitiu nesta sexta-feira (15) que, durante uma operação em Shejaiya, no norte da Cidade de Gaza, suas tropas mataram por engano três reféns israelenses que estavam sob o controle do Hamas. A fatalidade ocorreu quando uma força das Forças de Defesa de Israel erroneamente identificou os reféns como uma ameaça durante os combates, resultando em seus disparos fatais.

Os reféns, dois dos quais foram identificados como Yotam Haim e Samer Talalka, ambos sequestrados em outubro pelo grupo terrorista, foram mortos durante a operação. O nome do terceiro refém morto não foi divulgado, atendendo a um pedido da família. Os corpos foram levados para território israelense, onde foram identificados.

Israel classifica mortes como um "incidente"

Em comunicado, as Forças de Defesa de Israel classificaram o caso como um "incidente" e afirmaram ter aprendido "lições" com o episódio. Apesar do trágico acontecimento, as Forças de Defesa de Israel reiteraram seu compromisso em buscar os reféns ainda em poder do Hamas, destacando que a zona em questão é uma área de combate ativa.

O Exército expressou profundo pesar pelo incidente e enviou as mais sinceras condolências às famílias afetadas. A missão nacional, conforme declarado no comunicado, permanece focada em localizar os desaparecidos e garantir o retorno de todos os reféns para casa. Até o momento desta atualização, o Exército de Israel não havia fornecido detalhes sobre a localização exata dos reféns no momento do incidente, havendo relatos de que muitos deles estavam em túneis utilizados pelo grupo terrorista Hamas.