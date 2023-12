Morre deputado turco que sofreu ataque cardíaco durante discurso sobre guerra em Gaza

Hasan Bitmez, de 53 anos, deputado turco que sofreu um ataque cardíaco durante sessão no Parlamento, morreu na manhã desta quinta-feira (14). Bitmez discursava contra as ações do governo de Recep Tayyip Erdogan quando desmaiou no plenário.

"Que Deus tenha piedade do nosso deputado. Presto minhas condolências à sua família e a todos os seus entes queridos. (...) Descanse em paz", afirmou o ministro da Saúde turco, Fahrettin Koca.

Bitmez bateu a cabeça no chão e foi socorrido pelos parlamentares, que tentaram fazer massagem cardíaca nele ainda no local.

"Mesmo que a história se cale, a verdade não ficará em silêncio", afirmou ele antes de desmaiar. "Eles [Israel] pensam que, caso se livrem de nós, o problema estará resolvido. Mesmo que se livrem de nós, não se livrarão da culpa. Se livrarem do castigo da história, não se livrarão do castigo de Alá."

O político foi levado de ambulância para um hospital da região. O Ministério da Saúde da Turquia informou, por meio de nota, que o estado de saúde de Bitmez era extremamente grave e que ele estava com duas artérias completamente bloqueadas. Segundo a emissora britânica BBC, Bitmez era diabético e tinha dois stents cardíacos.