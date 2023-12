Segundo grupo de brasileiros resgatados de Gaza chega ao Brasil

Já está no Brasil o segundo grupo de cidadãos brasileiros e parentes palestinos resgatados Faixa de Gaza pelo Ministério das Relações Exteriores (Itamaraty). No total, 48 pessoas que estavam no território palestino desembarcaram pouco antes das 4h da manhã, em Brasília, vindos em um voo sem escalas que partiu de Cairo, no Egito, na noite de domingo (10). Eles viajaram em um avião da Força Aérea Brasileira (FAB).

O Itamaraty conseguiu retirar os brasileiros da Faixa de Gaza na manhã de sábado (9), pela fronteira de Rafah, situada na divisa entre o sul do território palestino e o nordeste do Egito. Foram resgatados 37 palestinos e 11 binacionais brasileiro-palestinos. O grupo tem 27 crianças e adolescentes, 17 mulheres, duas delas idosas, e quatro homens adultos.

Em 13 de novembro deste ano, chegou ao Brasil o primeiro grupo resgatado pelo Itamaraty. Na ocasião, foram 32 pessoas repatriadas.