Brasileiros e familiares resgatados de Gaza chegam a Brasília

Os últimos 32 brasileiros e familiares que estavam na Faixa de Gaza chegaram às 23h24 desta segunda-feira (13), ao aeroporto de Brasília (DF). Eles estavam no aguardo do resgate desde setembro, com o início dos confrontos entre Israel e Hamas. Todos vieram em um avião da Força Aérea Brasileira (FAB).

O grupo, antes de pousar na capital do Brasil, fez parada na Espanha e em Recife (PE). Eles passam por trâmites migratórios e devem permanecer dois dias na Base Aérea de Brasília, sendo acolhidos e recebendo atendimento médico e burocrático, para regularizar documentos.

VEJA MAIS

Brasileiros em Gaza são repatriados, o grupo cruza a fronteira com o Egito (Reprodução / Arquivo pessoal)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participou da recepção ao grupo de brasileiros. Ele estava acompanhado de ministros como Mauro Vieira, das Relações Exteriores, e Paulo Pimenta, da Comunicação Social. Durante 30 dias a comitiva tentou a liberação do grupo em diversas negociações diplomáticas.Os brasileiros já estava com poucos recursos alimentícios e de serviços básicos.