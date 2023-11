Grupo de brasileiros repatriados de Gaza ficará hospedado na Base Aérea de Brasília

O grupo de 32 brasileiros repatriados de Gaza será hospedado nas instalações da Base Aérea de Brasília, conforme solicitação da Secretaria Nacional de Justiça. Eles chegaram a Recife (PE) na noite desta segunda-feira (13), e, por volta das 23h30, chegam a Brasília. Os quartos disponibilizados estão equipados com camas individuais, televisão, mesa e cadeiras, oferecendo conforto aos repatriados, como divulgado pela Força Aérea Brasileira (FAB).

A FAB também garantirá alimentação com cardápio adequado durante toda a estada, e, se necessário, o grupo poderá utilizar os serviços de saúde do Hospital de Força Aérea de Brasília (HFAB).

Repatriados receberão assistência da FAB

Os repatriados receberão assistência da FAB, que disponibilizará hospedagem na Base Aérea de Brasília, conforme solicitado pela Secretaria Nacional de Justiça. A Presidência da República informa que a estadia do grupo nas instalações da Base Aérea será de dois dias.

O secretário nacional de Justiça, Augusto de Arruda Botelho, anunciou que parte do grupo seguirá nos próximos dias para outras regiões do país, onde têm familiares. Aqueles que não têm local para ficar serão abrigados no interior de São Paulo, em instalações preparadas para acolhimento de refugiados.

O voo com os repatriados, realizado pela aeronave VC-2 (Embraer 190), partiu do Cairo, no Egito, com paradas em Las Palmas, na Espanha, e na Base Aérea do Recife, antes de aterrissar na Base Aérea de Brasília. O grupo é composto por 17 crianças, nove mulheres e seis homens, totalizando 22 brasileiros e dez palestinos familiares dos brasileiros.

Desde o início da guerra no Oriente Médio, a Operação Voltando em Paz, conduzida pelo governo brasileiro, já resgatou 1.477 pessoas (1.462 brasileiros, 11 palestinos, três bolivianas e uma jordaniana) e 53 animais domésticos. Este voo marca o décimo da operação.