Brasileiras em Gaza desistem da 1ª repatriação; governo quer resgatar bebê brasileiro

Neste domingo (12), o primeiro grupo de brasileiros e familiares que estava na Faixa de Gaza e pediu repatriação ao Ministério das Relações Exteriores conseguiu deixar o território palestino. Ao todo, 32 repatriados estão a caminho de Brasília. Porém, ainda há grupos de brasileiros e seus familiares que o governo federal quer resgatar da região em conflito. Segundo o G1 Nacional, o Itamaraty prepara o resgate de um segundo grupo, com cerca de 50 pessoas que estão em Gaza.

Na lista, está um bebê brasileiro. Ele é filho de uma palestina que mora no Brasil, mas estava em Gaza no início da guerra entre o Hamas e Israel, em 7 de outubro, quando o grupo terrorista invadiu o território israelense e matou cerca de 1.400 pessoas.

Além disso, duas brasileiras que estavam na primeira relação de repatriados desistiram de sair de Gaza. Trata-se de uma mulher de 50 anos e sua filha, de 12. Segundo o embaixador do Brasil na Palestina, Alessandro Candeas, a desistência ocorreu por "motivos pessoais".

Muitos brasileiros que voltaram no primeiro grupo de repatriados tiveram que deixar seus parentes na região de conflito. Um deles, Hasan Rabee, publicou nas redes sociais um vídeo no qual aparece se despedindo da mãe e das duas irmãs, que ficaram em Gaza. Na publicação, ele afirmou que espera uma segunda lista de familiares de brasileiros, para conseguir tirar a mãe e as irmãs do território palestino.