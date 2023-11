Israel divulga imagens de destruição de túneis em Gaza; túnel foi usado pelo Hamas

Nesta quarta-feira (8) um vídeo com imagens destruindo túneis e edifícios foi divulgado pelas Forças de Defesa de Israel (FDI). Segundo o porta-voz da FDI, Daniel Hagari, o túnel foi usado pelo grupo terrorista Hamas na Faixa de Gaza.

Segundo o país, 130 estruturas da organização que promoveu os atentados terroristas de 7 de Outubro acabaram destruídas desde que as operações terrestres começaram.

“A atividade dos guerreiros e engenheiros dentro das equipes de combate que lutam em Gaza inclui destruir as armas do inimigo, localizar, expor e detonar poços de túneis. Com a expansão da operação terrestre na Faixa de Gaza, os combatentes estão a frustrar a infraestrutura terrorista do Hamas”, escreveu Hagari na postagem.

Desde o início dos ataques israelenses para vingar os atos do 7 de Outubro, nos quais milhares de civis morreram e pelo menos 240 se tornaram reféns, um dos objetivos era descobrir os esconderijos de líderes e membros do Hamas. Quando as operações terrestres começaram, os militares colocaram em prática o planejamento.

Segundo afirmou Hagari, havia conexões com o fornecimento de água e oxigênio, o que sugere uma preparação do Hamas para ficar um período grande nos túneis.

Na noite de terça-feira (7), em entrevista à Sky News na Austrália, um porta-voz militar de Israel afirmou que a estratégia contra o grupo extremista Hamas étodos os líderes da organização. Mesmo assim, admitiu que a Faixa de Gaza “é um campo de batalha muito desafiador”.“O Hamas preparou o campo de batalha, infelizmente, muito bem”, disse Jonathan Conricus, o porta-voz interino dos militares israelitas.Uma das dificuldades são os esconderijos das lideranças, geralmente feitos dentro de túneis. “Muitos deles são túneis táticos curtos, basicamente posições de combate que permitem ao Hamas passar de um aliado para outro. Emergir e depois submergir. E alguns são mais longos, mais profundos e mais largos.”Mesmo assim, aos poucos, como definiu Conricus, os israelenses têm conseguido chegar ao objetivo, principalmente no que diz respeito aos líderes do Hamas.“Todos eles são homens mortos caminhando. E é apenas uma questão de tempo, dentro e fora de Gaza, até que esses líderes do Hamas sejam capturados ou mortos por Israel”, apontou.