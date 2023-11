Um mês de guerra: com demora na resolução, ONU tem imagem enfraquecida, diz especialista

A demora da Organização das Nações Unidas (ONU) em resolver o confronto entre Israel e o grupo terrorista Hamas, que chega ao primeiro mês nesta terça-feira (7), tem sido criticada ao redor do mundo e deixou a imagem da entidade enfraquecida. É o que diz o doutor em relações internacionais João Cauby, que defende mais diálogo e transparência nos interesses das nações na guerra.

Para o especialista, embora a ONU tenha buscado saídas, o excesso de burocracia atrapalha a capacidade de pôr fim ao conflito no Oriente Médio. “Existem vários interesses das nações em confrontos, nós sabemos disso, interesses econômicos, territoriais, o que muitas vezes trava esse processo de diálogo e de paz, e a ONU tem buscado saídas. O Brasil teve uma atuação importante na busca da construção de algumas resoluções para tentar pôr fim ao conflito ou pelo menos para estabelecer uma pausa humanitária, mas, infelizmente, a ONU não teve sucesso ainda”, comenta.

Cauby diz que confia no poder do diálogo e na diplomacia e que é preciso envolver outros países e regiões na busca pela resolução. Por exemplo, o doutor em relações internacionais cita que a União Europeia tem “papel fundamental” nesse processo de paz, assim como países do Oriente Médio. Mas, sobretudo, segundo ele, a ONU deve ser mais “efetiva” nas próximas tratativas e na busca por diálogo.

“Eu creio que, na história futura, a ONU vai ser muito condenada justamente por não ter tido a capacidade de pôr fim a esse conflito”, avalia. A imagem da ONU já está prejudicada, já está arranhada, justamente pela falta de suas ações. Não que eles não tenham buscado soluções, tanto que você vê o processo de construção e elaboração dessas resoluções de paz ou de pausa humanitária, mas a efetividade e a força da ONU nós precisamos reconhecer que diminuiu ao longo dos anos nessa aproximação de atores importantes do contexto internacional”, declara.

Dificuldade na resolução

Durante uma reunião do Conselho de Segurança da ONU, no dia 24 de outubro, para discutir a guerra entre Israel e o Hamas, o secretário-geral da organização, António Guterres, disse que os ataques do grupo terrorista em 7 de outubro não aconteceram "no vácuo", fazendo referência aos "56 anos de ocupação" dos palestinos por Israel. O país ocupou os territórios palestinos da Faixa de Gaza e da Cisjordânia a partir de 1967, após a chamada Guerra dos Seis Dias.

A fala resultou em um racha que culminou na proibição de Israel a vistos para funcionários das Nações Unidas. O embaixador de Israel nas Nações Unidas, Gilad Erdan, cobrou a demissão de Guterres, dizendo que ele "não está apto para liderar a ONU". E o ministro das Relações Exteriores de Israel, Eli Cohen, disse que cancelaria sua reunião com o chefe da entidade. Afirmou ainda que “não pode haver motivo para tal massacre”.

Já no dia 27 do mês passado, a Assembleia-Geral da Organização das Nações Unidas (ONU) aprovou uma proposta de resolução da Jordânia e dos países árabes sobre o conflito entre Israel e o Hamas. O texto pedia uma “trégua humanitária imediata” na guerra e reuniu 120 votos a favor, 14 contra e 45 abstenções. Mesmo assim, Israel optou por rejeitar a resolução, já que a votação não cria obrigações legais, embora tenha peso moral devido à universalidade dos membros da ONU.

O embaixador israelense na organização, Gilad Erdan, disse que a ONU não tinha mais "nem um pingo de legitimidade ou relevância". Também afirmou que era “um dia sombrio para a ONU e para a humanidade”, prometendo que o seu país usaria “todos os meios” na luta contra o Hamas. A resolução também condena todos os atos de violência contra civis palestinos e israelenses, incluindo “ataques terroristas e indiscriminados”.

Continuidade

Israel já deixou claro que não haverá cessar-fogo enquanto os reféns não forem liberados pelo Hamas, porque isso seria uma “rendição”. O doutor em relações internacionais João Cauby, embora condene as ações do Hamas, diz que a defesa de Israel foi desproporcional. “Foi um ataque terrorista e condenável, a comunidade internacional condena de forma veemente, mas a reação e a defesa, infelizmente, não foram proporcionais do ponto de vista do direito internacional. Essa defesa também tem sido condenada, pelas vidas ceifadas, pelas famílias destruídas, pelo deslocamento em marcha causado por esse tipo de reação”, argumenta.

É possível, ainda, que haja uma escalada do conflito, na opinião de Cauby. Segundo ele, isso é uma “realidade”. O que pode motivar esse crescimento dos confrontos é a entrada de novos atores no conflito, diz. “Alguns grupos extremistas também já estão se movimentando, como o Hezbollah, atacando Israel também a partir do Líbano. Então, esse risco de escalada é grande. Outros países árabes estão se posicionando agora contra Israel e estão condenando agora a forma como Israel está reagindo”. Sendo nações com poder bélico, é possível que o ingresso de novas potências na guerra aumente os danos ainda mais.

Balanço

O Ministério de Saúde de Gaza, controlado pelo grupo terrorista Hamas, afirmou neste domingo (5) que a contagem de mortos subiu para 9.770. Em Israel, foram 1,4 mil mortos desde 7 de outubro. E, segundo a ONU, a guerra já deixou 23 mil feridos que necessitam de tratamento imediato.

Até agora, cerca de 2.700 estrangeiros, de um total de 7.500, cruzaram a fronteira para sair da Faixa de Gaza pelo Egito - é lá que fica a passagem de Rafah, a única saída de Gaza que não é controlada por Israel. O Brasil tem 34 pessoas inscritas na lista de liberação de estrangeiros na Faixa de Gaza: 24 delas brasileiras, 7 palestinas em processo de imigração e 3, parentes próximos desses árabes.

Um mês da guerra

7/10: Israel entra em estado de guerra após ataque do Hamas

8/10: Israel entra em preparação para retirar civis de áreas próximas às fronteiras com a Faixa de Gaza e o Líbano

8/10: Ao menos 260 corpos foram encontrados no local onde ocorria um festival de música eletrônica e que foi alvo de ataque do Hamas

9/10: O preço do petróleo registrou um forte aumento devido ao confronto entre Israel e Hamas: na segunda-feira pela manhã, houve alta de 3,71% no barril do tipo Brent e de 3,72% no barril do tipo West Texas Intermediate (WTI)

9/10: Hamas anunciou disposição para discutir uma trégua com Israel, alegando ter "alcançado seus objetivos"

11/10: O porta-voz do Ministério da Defesa de Israel, Jonathan Conricus, informou que brasileiros estariam entre os reféns do grupo terrorista Hamas em Gaza

12/10: Os Estados Unidos confirmaram apoio a Israel com ofensiva militar contra o grupo terrorista Hamas

13/10: O Vaticano se ofereceu para mediar o conflito e classificou o ataque do Hamas como desumano

13/10: O vice-chefe do Hezbollah, Naim Qassem, afirmou que o grupo estava “totalmente pronto” para “contribuir” na guerra entre Israel e o Hamas

13/10: Passou de 3 mil o número de mortos no conflito entre Israel e Hama - mais precisamente, chegou a 3.099 pessoas

14/10: A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, anunciou que triplicaria a ajuda humanitária da União Europeia à população da Faixa de Gaza

14/10: De acordo com o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef), ao menos 700 crianças palestinas morreram na guerra entre Israel e o grupo radical Hamas até esta data

15/10: Um balanço do Exército de Israel apontou que havia 155 pessoas mantidas reféns pelo grupo Hamas na Faixa de Gaza

16/10: As Forças de Defesa de Israel apontaram, nesta data, o número total de 199 reféns na Faixa de Gaza, nas mãos do grupo terrorista Hamas

16/10: O número de mortos na guerra entre Israel e Hamas chegou a 4.207, sendo 2.750 palestinos da Faixa de Gaza, 57 da Cisjordânia e 1.400 israelenses, segundo o Al Jazeera

16/10: Irã voltou a sinalizar que pode intervir no conflito armado entre Israel e o grupo terrorista Hamas

18/10: Em discurso durante visita a Tel Aviv, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, informou que iria pedir ao Congresso “um pacote sem precedentes para ajudar Israel"

18/10: Israel anunciou a autorização para o Egito entregar assistência humanitária à Faixa de Gaza: ação valia para alimentos, água e medicamentos

19/10: Passou de 5 mil o número de mortos desde o início da guerra. De acordo com o Ministério da Saúde de Gaza, 3.785 palestinos perderam a vida no conflito. Em Israel, outras 1.402 pessoas morreram.

21/10: Um comboio com 20 caminhões com comida, água e remédios entrou na Faixa de Gaza por meio da passagem de Rafah, na fronteira com o Egito, para ajuda humanitária aos palestinos

22/10: Explosões nas proximidades da passagem de Rafah paralisaram operação de ajuda humanitária

24/10: Declarações do secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), António Guterres, durante a reunião do Conselho de Segurança, fizeram o embaixador de Israel na ONU, Gilard Erdan, pedir a demissão de Guterres

24/10: O presidente francês, Emmanuel Macron, propôs a formação de uma coalizão internacional para combater o Hamas

26/10: Os governantes dos países da União Europeia (UE) iniciaram uma cúpula para elaborar uma estratégia unificada de levar ajuda humanitária para a população civil na Faixa de Gaza

27/10: O governo israelense comunicou sua disposição para negociar a libertação de um considerável número de reféns sequestrados pelo grupo extremista Hamas

27/10: A Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU) aprovou uma resolução não vinculante que pede uma "trégua humanitária imediata e duradoura" na Faixa de Gaza

27/10: O governo israelense rejeitou o pedido de cessar-fogo aprovado pela Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU). Eli Cohen, ministro das Relações Exteriores de Israel, chamou o pedido de "desprezível".

28/10: Conflito entre Israel e Hamas entra em nova fase, com a incursão de tanques israelenses no território palestino como preparativo para uma invasão da Faixa de Gaza.

30/10: Militares de Israel afirmam que 600 alvos do grupo terrorista Hamas foram atingidos nos últimos dias

30/10: Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro de Israel, disse que um pedido de cessar-fogo do país é um pedido de rendição

1º/11: Pela primeira vez desde o início da guerra entre Israel e Hamas, a fronteira da cidade de Rafah com o Egito foi aberta para a saída de alguns estrangeiros da Faixa de Gaza

2/11: Vinte e um terroristas do grupo Hamas foram presos pelas Forças de Defesa de Israel (IDF). O país anunciou a prisão de 49 suspeitos por envolvimento em atividades terroristas.

2/11: O exército israelense anunciou ter cercado toda a Cidade de Gaza, uma semana depois de ter iniciado as operações terrestres na Faixa de Gaza

3/11: O governo de Israel fez um comunicado ao secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, que não haverá um cessar-fogo enquanto os reféns não forem libertados

5/11: O governo do Egito suspendeu novas autorizações para que estrangeiros e pessoas com dupla nacionalidade saiam da Faixa de Gaza pela passagem de Rafah