Netanyahu afirma que guerra de Israel contra o Hamas não é local, mas global

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, fez uma declaração nesta segunda-feira, 6, alertando para uma "batalha global" em andamento que, segundo ele, faz parte de uma luta mais ampla entre a civilização e a barbárie.

Netanyahu identificou o "eixo do terror", liderado pelo Irã e composto por grupos como Hezbollah, Hamas, Houthis e seus aliados, como os principais atores nessa luta. Ele afirmou que o objetivo desse eixo é "trazer o Oriente Médio e o mundo de volta à era das trevas" e acabar com os progressos em direção à paz na região, especialmente aqueles que Israel fez com seus vizinhos árabes.

"Se o Oriente Médio cair para este eixo do terror, a Europa será a próxima, e que ninguém estará a salvo", enfatizou Netanyahu.

O líder israelense também destacou que essa não é uma batalha local, mas uma "batalha global". Ele assegurou que Israel está determinado a derrotar o Hamas e a oferecer ao povo de Gaza um futuro de esperança.