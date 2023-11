Passagem de Rafah é reaberta para saída de estrangeiros de Gaza

A passagem de Rafah, na fronteira entre a Faixa de Gaza e o Egito, foi reaberta nesta segunda-feira (6), após dois dias fechada. Com isso, deve ser permitida novamente a saída de estrangeiros e pessoas com dupla nacionalidade do território palestino bombardeado de forma incessante pelas Forças de Defesa de Israel desde o ataque do grupo terrorista Hamas em 7 de outubro.

Grupos de estrangeiros já foram autorizados a deixar a Faixa de Gaza na quarta (1º), quinta e sexta-feira, mas os brasileiros que aguavam a oportunidades de sair da zona de conflito não estavam em nenhuma das três primeiras listas divulgadas. De acordo com a agência de notícias AFP, o Hamas impôs como condição para a reabertura da fronteira que ambulâncias com pessoas feridas pudessem ir para Rafah após o bombardeio israelense contra um comboio de veículos médicos na Cidade de Gaza.

Ao todo, 34 brasileiros ou seus familiares aguardam liberação para atravessar a fronteira. Desse total, 18 são crianças.