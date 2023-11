Egito suspende autorizações para saída de Gaza neste domingo (5)

O governo do Egito suspendeu, neste domingo (5), novas autorizações para que estrangeiros e pessoas com dupla nacionalidade saiam da Faixa de Gaza pela passagem de Rafah, que liga o sul do território palestino ao território egípcio. No momento, 34 brasileiros aguardam sinal verde para atravessar a fronteira.

O motivo para a interrupção seria o ataque de sexta (3) realizado por Israel contra uma ambulância em Gaza. Autoridades egípcias estariam condicionando a saída de estrangeiros à passagem segura de feridos. O Hamas, que controla Gaza, também teria proibido a saída de portadores de passaporte estrangeiro para o Egito, depois que Israel se recusou a permitir que palestinos feridos fossem levados para hospitais egípcios. As informações são da Folha de S.Paulo e da AFP.

De acordo com Alessandro Candeas, embaixador brasileiro junto à Autoridade Nacional Palestina, na Cisjordânia, nenhuma lista de autorizações foi divulgada hoje e o ritmo de saída pela passagem é lento. Segundo Candeas, muitas pessoas com nomes autorizados, cerca de 500 por dia, ainda não conseguiram sair.

A saída por Rafah iniciou na quarta-feira (1º), quando um primeiro grupo cruzou a fronteira. Até sábado, cerca de 2.700 estrangeiros haviam conseguido sair. O número total de estrangeiros seria de 7 a 8 mil pessoas. A cada dia, Egito emite listas com novas autorizações, que foram suspensas neste domingo.

Brasileiros

Os 34 brasileiros que aguardam para sair de Gaza estão divididos entre Rafah e a cidade de Khan Yunis, que fica a 10km da fronteira. Desse total, 24 nasceram no Brasil; sete são palestinos em processo de imigração; e outros três são parentes próximos destes últimos.

Para um estrangeiro deixar Gaza, seu nome precisa ser autorizado não apenas pelo Egito, que é o país que receberá o refugiado. Precisam aprovar também Israel, que quer evitar a saída de terroristas infiltrados, e pelos mediadores Estados Unidos e Qatar.

Na sexta-feira (3), o chanceler de Israel, Eli Cohen, havia garantido ao chanceler brasileiro Mauro Vieira que, até quarta-feira (8), todos os brasileiros deveriam conseguir deixar Gaza.