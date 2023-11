Ministro de Israel que sugeriu uso de bomba atômica em Gaza é suspenso por Netanyahu

O ministro do Patrimônio israelense Amichai Eliyahu, que sugeriu o uso de bomba atômica na Faixa de Gaza, foi suspenso de participar de reuniões governamentais. A decisão foi tomada neste domingo (5), pelo primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu.

“As declarações do ministro Amihai Eliyahu não são baseadas na realidade”, declarou Netanyahu, ressaltando em seu perfil no X (antigo Twitter) que as Forças de Defesa israelense seguem as regras internacionais para evitar ferir inocentes no conflito.

A Guerra entre Israel e o grupo terrorista Hamas chegou ao 30º dia e deixou mais de 11 mil mortos, segundo a Al Jazeera. O conflito começou após o ataque de terroristas do Hamas ao território israelense, em 7 de outubro.

Amichai Eliyahu afirmou, ao ser questionado sobre o assunto em entrevista à Rádio Kol Barama, que o uso de bomba atômica na Faixa de Gaza era uma opção na guerra contra o Hamas. Além de Netanyahu, o ministro da Defesa israelense, Yoav Gallant, também condenou a fala de Eliyahu.