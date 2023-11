Confronto: Hamas afirma que míssil em Gaza atingiu casa do principal chefe do grupo

Bombardeios na fronteira de Israel com a Faixa de Gaza continuam neste sábado (4), apesar dos pedidos e apelos por "pausas humanitárias". Durante o ataque contra a região da Palestina, um míssil teria atingido a casa que pertence ao principal chefe do Hamas, Ismail Haniyeh, segundo informações de emissora de rádio do grupo terrorista, divulgadas pela Reuters. A acusação do canal é de que Israel teria disparado o míssil usando um drone.

VEJA MAIS:

A informação não foi confirmada de forma independente e Israel não se pronunciou sobre o assunto. Não se sabe, até o momento, se algum membro da família de Haniyeh estava na residência no momento da explosão. O chefe do Hamas está fora da Faixa de Gaza desde 2019 e vive entre a Turquia e o Catar.

O Ministério da Saúde da Faixa de Gaza aponta que 9.488 palestinos foram mortos no conflito travado entre o Hamas e Israel desde 7 de outubro, sendo que 3.900 são crianças. Em Israel, o número de vítimas continua o mesmo: 1,4 mil pessoas. Com isso, o total de vítimas da guerra ultrapassa 10,8 mil.

Ataque

Na última sexta-feira (3), Israel admitiu que bombardeou uma ambulância na cidade de Gaza, em frente ao hospital Al Shifa, o maior do território palestino. De acordo com militares, o veículo estava sendo "usado por uma célula terrorista do Hamas". "Enfatizamos que esta área de Gaza é uma zona de guerra. Os civis são repetidamente chamados a evacuar para o sul", declarou.

O ataque causou 15 mortos e deixou 16 feridos, segundo o Ministério da Saúde do Hamas. O balanço foi referendado pelo Crescente Vermelho Palestino.