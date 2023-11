Terroristas do Hamas atacam civis em fuga no sul de Gaza, afirma jornalista

Integrantes do grupo terrorista Hamas realizaram um ataque na manhã desta sexta-feira, 3, matando dezenas de crianças e mulheres civis que tentavam escapar para o Sul de Gaza, Segundo Bou Zayed, um especialista em assuntos políticos do Oriente Médio. Após o ataque, um político palestino atribuiu a responsabilidade das mortes a Israel.

Bou Zayed afirmou que os terroristas abriram fogo contra pessoas que estavam tentando deixar a região norte da Faixa de Gaza. As vítimas, segundo o seu relato, portavam bandeiras brancas, um símbolo de busca por paz. Bou diz que atentados semelhantes foram previamente conduzidos pelo grupo terrorista Hezbollah na Síria.

Os civis estavam tentando fugir para a região sul, seguindo um ultimato das Forças de Defesa de Israel (FDI), que haviam cercado a Região Central de Gaza e solicitado que os residentes evacuassem imediatamente. As operações terrestres estão sendo intensificadas.

Abdel Fattah Jamjam, um político palestino, divulgou um vídeo no Twitter que exibia diversas pessoas mortas, espalhadas no chão de uma avenida em Gaza. Em sua descrição, ele culpou Israel e afirmou que as mortes ocorreram devido a um ataque aéreo.

Fattah também compartilhou uma imagem de uma ambulância com sangue, mais uma vez responsabilizando as FDI por um suposto bombardeio contra civis. Suas fontes provêm do Gabinete de Comunicação Social do Governo em Gaza, controlado pelo próprio Hamas, segundo Zayed.

Zayed rebateu as afirmações de Fattah e acusou o político de distorcer as imagens divulgadas. Ele questionou: "Eles disseram 'ataques aéreos'? Isso parece um ataque aéreo?", referindo-se às imagens.

População civil como escudo humano

O jornalista explicou que o Hamas não deseja que os civis deixem a região, pois pretende usá-los como escudos humanos. Como resultado, o grupo atacou pessoas que tentavam escapar de Gaza para criar um ambiente de medo e dissuadir futuras tentativas de fuga.

"Hamas não quer que os civis partam", afirmou Zayed sobre as mortes ocorridas naquela manhã. "Eles vão matar qualquer um que tente sair. Os terroristas do Hamas em Gaza, como sempre, culparão Israel, pois é uma estratégia conveniente, contando com a colaboração de meios de comunicação que aceitam essa propaganda."

Até o momento, as Forças de Defesa de Israel não divulgaram informações sobre a morte de civis nesta sexta-feira.