Ataque aéreo atinge comboio de ambulâncias; Israel explica motivação

Um ataque aéreo surpresa atingiu um comboio de ambulâncias nesta sexta-feira (03). Segundo as Forças de Defesa de Israel (FDI), o veículo era usado por comandos do Hamas, apesar de funcionários de saúde do território palestino terem assegurado que transportava feridos. As ambulâncias retornavam de uma missão para transportar feridos na fronteira entre a Faixa de Gaza e o Egito, em Rafah.

“Nossos colegas foram salvos por milagre”, diz postagem da organização na rede social X (antigo Twitter).

O Ministério da Saúde de Gaza, que é dominado pelo Hamas, divulgou que o ataque deixou diversos mortos e feridos, informa a agência de notícias Al Jazeera. As informações iniciais sobre o ataque vieram por meio da Sociedade do Crescente Vermelho Palestino (PRCS), membro do Movimento Internacional da Cruz Vermelha.

O ataque ocorreu em frente ao hospital Al-Shifa. Um vídeo divulgado no perfil da Sociedade do Crescente Vermelho mostra uma ambulância com o parachoque destruído e com diversas manchas de sangue.