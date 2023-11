Israel mata mais um comandante do Hamas e destrói túneis usados pelo grupo em Gaza

Mais um comandante do grupo terrorista Hamas foi morto por militares israelenses. Mustafa Dalul era responsável por comandar membros do grupo no combate aos soldados de Israel na Faixa de Gaza. A morte dele foi divulgada pelas Forças de Defesa israelenses, nesta sexta-feira (3).

As autoridades do país afirmam ainda que operações terra, mar e ar seguiram por toda a noite, resultando na morte de vários terroristas, entre eles Dalu, comandante do Batalhão Zabra Tel Elhua. Ele teria sido um dos responsáveis por desempenhar "papel central" na coordenação de combates contra as Forças de Defesa de Israel.

Militares das tropas israelenses também descobriram e destruíram túneis que pertencem ao grupo terrorista Hamas na Faixa de Gaza. Eles ainda localizaram material de inteligência, explosivos e armas em um edifício na região de Beit Hanoun, no nordeste de Gaza.