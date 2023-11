Pela 3ª vez, brasileiros ficam de fora da lista de estrangeiros que podem sair de Gaza

Brasileiros que estão na Faixa de Gaza e pediram repatriação ao Ministério das Relações Exteriores ficaram de fora, mais uma vez, da lista de estrangeiros que poderão sair da região de conflito. A terceira relação de civis autorizados a sair de Gaza tem 571 nomes de cidadãos dos Estados Unidos, Reino Unido, Itália, Indonésia, Alemanha e México.

VEJA MAIS

O embaixador do Brasil na Palestina, Alessandro Candeas, lamentou, em um grupo com brasileiros que estão em Gaza, a ausência de cidadãos do Brasil na lista. "Mais um dia triste, mas chegará a nossa vez", escreveu. Ao todo, 34 brasileiros e seus familiares estão sendo monitorados pelo Itamaraty e aguardam a oportunidade de sair da região de conflito, que também enfrenta escassez de água, alimentos e remédios.

Segundo o embaixador do Brasil no Egito, Paulino Franco de Carvalho Neto, a saída dos brasileiros de Gaza depende de uma autorização das autoridades israelenses. Um avião da Força Aérea Brasileira está no Egito e será usado para trazer o grupo de volta ao Brasil.