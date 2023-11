Hamas rouba combustível de hospital de Gaza, afirma Israel

O grupo terrorista Hamas estaria pressionando hospitais da Faixa de Gaza para obter combustível enviado à região para atender essas unidades de saúde. A afirmação foi feita pelo porta-voz militar de Israel, Daniel Hagari, durante um pronunciamento nesta sexta-feira (3).

Ele cita uma gravação de um funcionário do sistema de saúde de Gaza às forças de Israel, na qual o trabalhador descreve “como o Hamas está retendo tanques de combustível no hospital de Shifa, fazendo uso explícito deles para o terror e roubando-os do hospital", declarou o representante israelense.

"Enquanto o Hamas afirma que o combustível nos hospitais está acabando, eles o roubam de doentes para fins terroristas. Continuaremos a expor ao mundo os atos do Hamas e como eles cinicamente usam a população como escudo humano”, continuou Hagari.

Nesta quinta-feira, o chefe da principal agência das Nações Unidas em Gaza informou que o abastecimento de combustível da entidade está “completamente esgotado” e que os últimos serviços públicos restantes “colapsaram completamente”.

Segundo Philippe Lazzarini, com a falta de combustível, a Agência das Nações Unidas de Assistência e Obras aos Refugiados da Palestina (UNRWA) não poderá abastecer os hospitais, a estação de água e as padarias “nos próximos dias”.